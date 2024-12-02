https://ria.ru/20241202/privlechenie-1986953012.html

Десятки новых тренеров и культработников привлекут в Смоленскую область

Десятки новых тренеров и культработников привлекут в Смоленскую область - РИА Новости, 02.12.2024

Десятки новых тренеров и культработников привлекут в Смоленскую область

Благодаря реализации программ "Земский тренер" и "Земский работник культуры" за несколько лет в Смоленскую область привлекут на работу десятки новых тренеров и... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T19:38

2024-12-02T19:38

2024-12-02T19:38

смоленская область

смоленская область

россия

василий анохин

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Благодаря реализации программ "Земский тренер" и "Земский работник культуры" за несколько лет в Смоленскую область привлекут на работу десятки новых тренеров и культработников, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "По инициативе президента России в следующем году по всей стране, включая Смоленскую область, запускаются программы "Земский тренер" и "Земский работник культуры". Их задача – привлечь новых квалифицированных специалистов в учреждения с нехваткой кадров в селах и небольших городах", - написал Анохин в своем телеграм-канале. По его словам, за несколько лет планируется привлечь к работе в районах области десятки новых тренеров и культработников. "Для участия в программах специалисты пройдут отбор и получат 1 миллион рублей в качестве поощрения. Ждем в нашу большую земскую команду новых идейных и увлеченных своим делом профессионалов!" - отметил Анохин. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства, за три года в область планируют устроить на работу 33 тренера, а также восемь культработников в следующем году.

https://ria.ru/20241202/brendy-1986917006.html

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смоленская область, россия, василий анохин