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Вице-премьер России подвёл итоги празднования 650-летия города Кирова

Вице-премьер России подвёл итоги празднования 650-летия города Кирова - РИА Новости, 02.12.2024

Вице-премьер России подвёл итоги празднования 650-летия города Кирова

Вице-премьер России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко поблагодарил губернатора Кировской области Александра Соколова за успешную... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T22:50

2024-12-02T22:50

2024-12-02T22:50

кировская область

киров

дмитрий чернышенко

кировская область

александр невский

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Вице-премьер России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко поблагодарил губернатора Кировской области Александра Соколова за успешную подготовку и проведение празднования 650-летия города Кирова, сообщает пресс-служба правительства региона. Чернышенко отметил, что юбилей города Кирова стал безусловным драйвером социально-экономического развития региона. "Этот юбилей - значимое событие не только для региона и Приволжского федерального округа, но и для страны в целом. Благодаря слаженному взаимодействию региональных и федеральных органов власти программа получилась яркой и насыщенной", - приводятся в сообщении слова Чернышенко. Он отметил, что Кировская область демонстрирует стабильный рост объема инвестиций, активно наращивает свое производство. В регионе продолжают действовать промпарки и две территории опережающего развития - "Вятские Поляны" и "Белая Холуница". "В этом году Киров также стал новогодней столицей России - он принял эстафету. Все это показывает, что в целом Кировская область активно развивается", - подчеркнул вице-премьер. Губернатор Кировской области заявил, что главным подарком для людей стало глобальное благоустройство Кирова: в городе привели в порядок более 1000 объектов, реконструировали аэропорт, железнодорожный и автовокзал, организовали устойчивую мобильную связь и интернет в зонах высокой деловой и туристической активности, модернизировали уличное освещение. Кроме того, с привлечением федеральных средств по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустроили крупнейший парк имени Кирова, создали новые Спасскую площадь и площадь Александра Невского с установкой памятника Святому князю, обновили старейший Александровский сад. Построено 4 и строятся еще 8 новых школ, спортивные комплексы, поликлиники. В юбилейный год начаты работы по строительству тоннеля под Транссибом. "Самое главное преобразование произошло в сознании жителей. Жители Кирова опять стали гордиться своим городом. Наш регион стал восприниматься в стране как динамично развивающийся. И все мы поняли, что способны решать самые амбициозные задачи", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Он также рассказал, что были разработаны три туристических маршрута, приуроченных к 650-летию города. Кроме того, в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на территории исторической части города Кирова разработан новый туристический маршрут, который станет частью национального туристического маршрута "Ворота Русского Севера". В настоящее время направлена заявка для его регистрации. Кроме того, с 7 декабря 2024 года по 8 января в Кирове состоятся основные мероприятия в рамках "Новогодней столицы России 2025 года".

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кировская область

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киров, дмитрий чернышенко, кировская область, александр невский