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Вице-премьер России подвёл итоги празднования 650-летия города Кирова - РИА Новости, 02.12.2024
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
22:50 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/prazdnovanie-1986980795.html
Вице-премьер России подвёл итоги празднования 650-летия города Кирова
Вице-премьер России подвёл итоги празднования 650-летия города Кирова - РИА Новости, 02.12.2024
Вице-премьер России подвёл итоги празднования 650-летия города Кирова
Вице-премьер России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко поблагодарил губернатора Кировской области Александра Соколова за успешную... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T22:50
2024-12-02T22:50
кировская область
киров
дмитрий чернышенко
кировская область
александр невский
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Вице-премьер России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко поблагодарил губернатора Кировской области Александра Соколова за успешную подготовку и проведение празднования 650-летия города Кирова, сообщает пресс-служба правительства региона. Чернышенко отметил, что юбилей города Кирова стал безусловным драйвером социально-экономического развития региона. "Этот юбилей - значимое событие не только для региона и Приволжского федерального округа, но и для страны в целом. Благодаря слаженному взаимодействию региональных и федеральных органов власти программа получилась яркой и насыщенной", - приводятся в сообщении слова Чернышенко. Он отметил, что Кировская область демонстрирует стабильный рост объема инвестиций, активно наращивает свое производство. В регионе продолжают действовать промпарки и две территории опережающего развития - "Вятские Поляны" и "Белая Холуница". "В этом году Киров также стал новогодней столицей России - он принял эстафету. Все это показывает, что в целом Кировская область активно развивается", - подчеркнул вице-премьер. Губернатор Кировской области заявил, что главным подарком для людей стало глобальное благоустройство Кирова: в городе привели в порядок более 1000 объектов, реконструировали аэропорт, железнодорожный и автовокзал, организовали устойчивую мобильную связь и интернет в зонах высокой деловой и туристической активности, модернизировали уличное освещение. Кроме того, с привлечением федеральных средств по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустроили крупнейший парк имени Кирова, создали новые Спасскую площадь и площадь Александра Невского с установкой памятника Святому князю, обновили старейший Александровский сад. Построено 4 и строятся еще 8 новых школ, спортивные комплексы, поликлиники. В юбилейный год начаты работы по строительству тоннеля под Транссибом. "Самое главное преобразование произошло в сознании жителей. Жители Кирова опять стали гордиться своим городом. Наш регион стал восприниматься в стране как динамично развивающийся. И все мы поняли, что способны решать самые амбициозные задачи", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Он также рассказал, что были разработаны три туристических маршрута, приуроченных к 650-летию города. Кроме того, в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на территории исторической части города Кирова разработан новый туристический маршрут, который станет частью национального туристического маршрута "Ворота Русского Севера". В настоящее время направлена заявка для его регистрации. Кроме того, с 7 декабря 2024 года по 8 января в Кирове состоятся основные мероприятия в рамках "Новогодней столицы России 2025 года".
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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киров, дмитрий чернышенко, кировская область, александр невский
Кировская область, Киров, Дмитрий Чернышенко, Кировская область, Александр Невский
Вице-премьер России подвёл итоги празднования 650-летия города Кирова

Вице-премьер России Чернышенко подвёл итоги празднования 650-летия города Кирова

© iStock.com / WiskyВид на город Киров
Вид на город Киров - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© iStock.com / Wisky
Вид на город Киров. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Вице-премьер России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко поблагодарил губернатора Кировской области Александра Соколова за успешную подготовку и проведение празднования 650-летия города Кирова, сообщает пресс-служба правительства региона.
Чернышенко отметил, что юбилей города Кирова стал безусловным драйвером социально-экономического развития региона.
"Этот юбилей - значимое событие не только для региона и Приволжского федерального округа, но и для страны в целом. Благодаря слаженному взаимодействию региональных и федеральных органов власти программа получилась яркой и насыщенной", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.
Он отметил, что Кировская область демонстрирует стабильный рост объема инвестиций, активно наращивает свое производство. В регионе продолжают действовать промпарки и две территории опережающего развития - "Вятские Поляны" и "Белая Холуница".
"В этом году Киров также стал новогодней столицей России - он принял эстафету. Все это показывает, что в целом Кировская область активно развивается", - подчеркнул вице-премьер.
Губернатор Кировской области заявил, что главным подарком для людей стало глобальное благоустройство Кирова: в городе привели в порядок более 1000 объектов, реконструировали аэропорт, железнодорожный и автовокзал, организовали устойчивую мобильную связь и интернет в зонах высокой деловой и туристической активности, модернизировали уличное освещение.
Кроме того, с привлечением федеральных средств по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустроили крупнейший парк имени Кирова, создали новые Спасскую площадь и площадь Александра Невского с установкой памятника Святому князю, обновили старейший Александровский сад. Построено 4 и строятся еще 8 новых школ, спортивные комплексы, поликлиники. В юбилейный год начаты работы по строительству тоннеля под Транссибом.
"Самое главное преобразование произошло в сознании жителей. Жители Кирова опять стали гордиться своим городом. Наш регион стал восприниматься в стране как динамично развивающийся. И все мы поняли, что способны решать самые амбициозные задачи", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
Он также рассказал, что были разработаны три туристических маршрута, приуроченных к 650-летию города. Кроме того, в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на территории исторической части города Кирова разработан новый туристический маршрут, который станет частью национального туристического маршрута "Ворота Русского Севера". В настоящее время направлена заявка для его регистрации. Кроме того, с 7 декабря 2024 года по 8 января в Кирове состоятся основные мероприятия в рамках "Новогодней столицы России 2025 года".
 
Кировская областьКировДмитрий ЧернышенкоКировская областьАлександр Невский
 
 
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