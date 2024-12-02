Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 декабря в России и в мире по календарю
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/prazdnik-1986192321.html
2 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 декабря в России и в мире по календарю
2 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
2 декабря 2024 года в России отмечается Международный день борьбы за отмену рабства, а в России профессиональный праздник у банковских работников.Какие еще... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T06:00
2024-12-02T06:00
россия
религиозные праздники
праздник
праздники
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986202025_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_16390cde382cc9cfbeb39e66a4b95101.jpg
2 декабря 2024 года в России отмечается Международный день борьбы за отмену рабства, а в России профессиональный праздник у банковских работников.Какие еще праздники отмечают сегодня в мире, важные исторические события, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости. Какой сегодня праздник в РоссииЕжегодно 2 декабря в России отмечается День банковского работника. А также в этот день праздник отмечают в нашей стране и во всем мире дизайнеры двухмерной компьютерной графики – День 2D художников. К торжеству причастны все, кто создает компьютерные игры, разрабатывает дизайны сайтов, цифровые рекламные материалы, мультфильмы, fiash-открытки.Профессиональный праздник2 декабря поздравляют всех работников банковской системы РФ. Официально День банковского работника не является государственным праздником, но именно в эту дату специалисты, которые занимаются финансовыми операциями – кассиры, экономисты, бухгалтеры, менеджеры, кредитные специалисты, страховые агенты и другие сотрудники финансово-кредитных учреждений получают поздравления и подарки.Церковный праздник сегодня2 декабря 2024 года православные верующие отмечают праздник чудотворной иконы Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение". К иконе приходят за помощью те, кто нуждается в утешении, преодолении трудностей и болезней.Это также День памяти пророка Авдия, который входит в число двенадцати малых пророков.Народный праздникПо народному календарю 2 декабря отмечается Авдей Радетель, в честь святого Авдия, которого считали покровителем семей, домашнего очага, хозяйства и благополучия. Наши предки в этот день старались оставаться дома и заниматься хозяйственными делами, готовили специальные травяные настои с медом.По поверьям нельзя в этот день ссориться с близкими и выбрасывать еду, оставшуюся после обеда или ужина, нужно скормить ее домашней птице или скоту. Не рекомендуется выходить без надобности из дома после захода солнца.Какие сегодня праздники в мире2 декабря в связи с принятием Генеральной Ассамблеей ООН "Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами" в 1949 году (резолюция № 317 (IV)) установлен Международный день борьбы за отмену рабства (International Day for the Abolition of Slavery). Главной его целью является искоренение всех форм рабства, которые и сегодня существуют в современном мире – это принудительный труд, военный плен, сексуальная эксплуатация, насильственная вербовка детей для их использования в вооруженных конфликтах, торговля людьми, семейное рабство, продажа невест и браки по принуждению.Ежегодно на эту дату приходится Международный день модельной железной дороги (International Model Railroading Day). Праздник появился в 2015 году по инициативе Европейской ассоциации железнодорожного моделирования. Точные до мельчайших деталей модели железных дорог начали изготавливать во второй половине 19 века в Германии. И по сей день моделирование железных дорог является одним из популярных хобби по всему миру.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 2 декабря в разные годы:1409 – открылся Лейпцигский университет.1804 – Наполеон I Бонапарт провозгласил себя императором Франции.1864 – приняты судебные уставы Российской империи, давшие старт судебной реформе и системе суда присяжных в России.1939 – открылся международный аэропорт Ла-Гуардия в Нью-Йорке.1942 – Энрико Ферми получил первую контролируемую цепную ядерную реакцию.1971 – советская межпланетная станция "Марс-3" впервые в мире выполнила мягкую посадку на поверхность Марса.1976 – Фидель Кастро стал президентом Кубы.1990 – космический корабль "Союз ТМ-11" стартовал с международным экипажем на борту (Виктор Афанасьев, Муса Манаров, Тоёхиро Акияма).2010 – Россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года.2011 – в Москве на Люблинско-Дмитровской линии открылись станции метро "Борисово", "Шипиловская" и "Зябликово".Именины2 декабря день ангела празднуют: Авдей, Адриан, Александр, Валентин, Вениамин, Геннадий, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнат, Илларион, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Семен, Сергей, Теодор, Тимофей, Федор, Яков.
https://ria.ru/20241129/tserkovnyy-1907967065.html
https://ria.ru/20231202/otmena_rabstva-1912951698.html
https://ria.ru/20241202/vykhodnye_v_dekabre-1909397078.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986202025_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_68a73e9329a644577143769909b32e58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, религиозные праздники, праздник, праздники, в мире
Россия, Религиозные праздники, Праздник, Праздники, В мире

2 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© iStock.com / nd3000Какой сегодня праздник: что отмечают 2 декабря в России и в мире по календарю
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 декабря в России и в мире по календарю - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© iStock.com / nd3000
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
2 декабря 2024 года в России отмечается Международный день борьбы за отмену рабства, а в России профессиональный праздник у банковских работников.Какие еще праздники отмечают сегодня в мире, важные исторические события, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

Ежегодно 2 декабря в России отмечается День банковского работника. А также в этот день праздник отмечают в нашей стране и во всем мире дизайнеры двухмерной компьютерной графики – День 2D художников. К торжеству причастны все, кто создает компьютерные игры, разрабатывает дизайны сайтов, цифровые рекламные материалы, мультфильмы, fiash-открытки.

Профессиональный праздник

2 декабря поздравляют всех работников банковской системы РФ. Официально День банковского работника не является государственным праздником, но именно в эту дату специалисты, которые занимаются финансовыми операциями – кассиры, экономисты, бухгалтеры, менеджеры, кредитные специалисты, страховые агенты и другие сотрудники финансово-кредитных учреждений получают поздравления и подарки.
© iStock.com / CentralITAllianceБухгалтер на рабочем месте
Бухгалтер на рабочем месте - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© iStock.com / CentralITAlliance
Бухгалтер на рабочем месте

Церковный праздник сегодня

2 декабря 2024 года православные верующие отмечают праздник чудотворной иконы Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение". К иконе приходят за помощью те, кто нуждается в утешении, преодолении трудностей и болезней.
Это также День памяти пророка Авдия, который входит в число двенадцати малых пророков.
Православные праздники в декабре - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Церковный календарь на декабрь 2024 года: праздники, посты, памятные дни
29 ноября, 14:17

Народный праздник

По народному календарю 2 декабря отмечается Авдей Радетель, в честь святого Авдия, которого считали покровителем семей, домашнего очага, хозяйства и благополучия. Наши предки в этот день старались оставаться дома и заниматься хозяйственными делами, готовили специальные травяные настои с медом.
По поверьям нельзя в этот день ссориться с близкими и выбрасывать еду, оставшуюся после обеда или ужина, нужно скормить ее домашней птице или скоту. Не рекомендуется выходить без надобности из дома после захода солнца.

Какие сегодня праздники в мире

2 декабря в связи с принятием Генеральной Ассамблеей ООН "Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами" в 1949 году (резолюция № 317 (IV)) установлен Международный день борьбы за отмену рабства (International Day for the Abolition of Slavery). Главной его целью является искоренение всех форм рабства, которые и сегодня существуют в современном мире – это принудительный труд, военный плен, сексуальная эксплуатация, насильственная вербовка детей для их использования в вооруженных конфликтах, торговля людьми, семейное рабство, продажа невест и браки по принуждению.
Индийские активисты Целевого фонда Организации Объединенных Наций по современным формам рабства во время акции в рамках Международного дня отмены рабства в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Международный день борьбы за отмену рабства
2 декабря 2023, 03:26
Ежегодно на эту дату приходится Международный день модельной железной дороги (International Model Railroading Day). Праздник появился в 2015 году по инициативе Европейской ассоциации железнодорожного моделирования. Точные до мельчайших деталей модели железных дорог начали изготавливать во второй половине 19 века в Германии. И по сей день моделирование железных дорог является одним из популярных хобби по всему миру.

Памятные даты в истории

© Public domainКартина Жак-Луи Давида "Коронация Наполеона"
Картина Жак-Луи Давида Коронация Наполеона - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Public domain
Картина Жак-Луи Давида "Коронация Наполеона"
Значимые события, которые произошли 2 декабря в разные годы:
1409 – открылся Лейпцигский университет.
1804 – Наполеон I Бонапарт провозгласил себя императором Франции.
1864 – приняты судебные уставы Российской империи, давшие старт судебной реформе и системе суда присяжных в России.
1939 – открылся международный аэропорт Ла-Гуардия в Нью-Йорке.
1942 – Энрико Ферми получил первую контролируемую цепную ядерную реакцию.
1971 – советская межпланетная станция "Марс-3" впервые в мире выполнила мягкую посадку на поверхность Марса.
1976 – Фидель Кастро стал президентом Кубы.
© РИА Новости / Давид Шоломович | Перейти в медиабанкФидель Кастро Рус
Фидель Кастро Рус - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Давид Шоломович
Перейти в медиабанк
Фидель Кастро Рус
1990 – космический корабль "Союз ТМ-11" стартовал с международным экипажем на борту (Виктор Афанасьев, Муса Манаров, Тоёхиро Акияма).
2010 – Россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года.
2011 – в Москве на Люблинско-Дмитровской линии открылись станции метро "Борисово", "Шипиловская" и "Зябликово".

Именины

2 декабря день ангела празднуют: Авдей, Адриан, Александр, Валентин, Вениамин, Геннадий, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнат, Илларион, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Семен, Сергей, Теодор, Тимофей, Федор, Яков.
Выходные и праздники в декабре - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Как отдыхаем в декабре-2024: праздники, выходные, норма рабочего времени
Вчера, 12:14
 
РоссияРелигиозные праздникиПраздникПраздникиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала