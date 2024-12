https://ria.ru/20241202/prazdnik-1986192321.html

2 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 2 декабря в России и в мире по календарю

2 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

2 декабря 2024 года в России отмечается Международный день борьбы за отмену рабства, а в России профессиональный праздник у банковских работников.Какие еще... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T06:00

2024-12-02T06:00

2024-12-02T06:00

россия

религиозные праздники

праздник

праздники

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986202025_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_16390cde382cc9cfbeb39e66a4b95101.jpg

2 декабря 2024 года в России отмечается Международный день борьбы за отмену рабства, а в России профессиональный праздник у банковских работников.Какие еще праздники отмечают сегодня в мире, важные исторические события, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости. Какой сегодня праздник в РоссииЕжегодно 2 декабря в России отмечается День банковского работника. А также в этот день праздник отмечают в нашей стране и во всем мире дизайнеры двухмерной компьютерной графики – День 2D художников. К торжеству причастны все, кто создает компьютерные игры, разрабатывает дизайны сайтов, цифровые рекламные материалы, мультфильмы, fiash-открытки.Профессиональный праздник2 декабря поздравляют всех работников банковской системы РФ. Официально День банковского работника не является государственным праздником, но именно в эту дату специалисты, которые занимаются финансовыми операциями – кассиры, экономисты, бухгалтеры, менеджеры, кредитные специалисты, страховые агенты и другие сотрудники финансово-кредитных учреждений получают поздравления и подарки.Церковный праздник сегодня2 декабря 2024 года православные верующие отмечают праздник чудотворной иконы Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение". К иконе приходят за помощью те, кто нуждается в утешении, преодолении трудностей и болезней.Это также День памяти пророка Авдия, который входит в число двенадцати малых пророков.Народный праздникПо народному календарю 2 декабря отмечается Авдей Радетель, в честь святого Авдия, которого считали покровителем семей, домашнего очага, хозяйства и благополучия. Наши предки в этот день старались оставаться дома и заниматься хозяйственными делами, готовили специальные травяные настои с медом.По поверьям нельзя в этот день ссориться с близкими и выбрасывать еду, оставшуюся после обеда или ужина, нужно скормить ее домашней птице или скоту. Не рекомендуется выходить без надобности из дома после захода солнца.Какие сегодня праздники в мире2 декабря в связи с принятием Генеральной Ассамблеей ООН "Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами" в 1949 году (резолюция № 317 (IV)) установлен Международный день борьбы за отмену рабства (International Day for the Abolition of Slavery). Главной его целью является искоренение всех форм рабства, которые и сегодня существуют в современном мире – это принудительный труд, военный плен, сексуальная эксплуатация, насильственная вербовка детей для их использования в вооруженных конфликтах, торговля людьми, семейное рабство, продажа невест и браки по принуждению.Ежегодно на эту дату приходится Международный день модельной железной дороги (International Model Railroading Day). Праздник появился в 2015 году по инициативе Европейской ассоциации железнодорожного моделирования. Точные до мельчайших деталей модели железных дорог начали изготавливать во второй половине 19 века в Германии. И по сей день моделирование железных дорог является одним из популярных хобби по всему миру.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 2 декабря в разные годы:1409 – открылся Лейпцигский университет.1804 – Наполеон I Бонапарт провозгласил себя императором Франции.1864 – приняты судебные уставы Российской империи, давшие старт судебной реформе и системе суда присяжных в России.1939 – открылся международный аэропорт Ла-Гуардия в Нью-Йорке.1942 – Энрико Ферми получил первую контролируемую цепную ядерную реакцию.1971 – советская межпланетная станция "Марс-3" впервые в мире выполнила мягкую посадку на поверхность Марса.1976 – Фидель Кастро стал президентом Кубы.1990 – космический корабль "Союз ТМ-11" стартовал с международным экипажем на борту (Виктор Афанасьев, Муса Манаров, Тоёхиро Акияма).2010 – Россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года.2011 – в Москве на Люблинско-Дмитровской линии открылись станции метро "Борисово", "Шипиловская" и "Зябликово".Именины2 декабря день ангела празднуют: Авдей, Адриан, Александр, Валентин, Вениамин, Геннадий, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнат, Илларион, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Семен, Сергей, Теодор, Тимофей, Федор, Яков.

https://ria.ru/20241129/tserkovnyy-1907967065.html

https://ria.ru/20231202/otmena_rabstva-1912951698.html

https://ria.ru/20241202/vykhodnye_v_dekabre-1909397078.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, религиозные праздники, праздник, праздники, в мире