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Четыре человека пострадали при пожаре в строящемся здании в Москве
Четыре человека пострадали при пожаре в строящемся здании в Москве - РИА Новости, 02.12.2024
Четыре человека пострадали при пожаре в строящемся здании в Москве
Четыре человека пострадали при пожаре в строящемся здании в Москве, площадь возгорания выросла до 150 квадратных метров, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:44
2024-12-02T17:44
2024-12-02T17:54
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Четыре человека пострадали при пожаре в строящемся здании в Москве, площадь возгорания выросла до 150 квадратных метров, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что строящееся здание загорелось на 80 квадратных метрах на улице Василия Ланового в Москве, огнеборцы МЧС России спасли на пожаре 21 человека, пожар локализован."По уточненной информации: площадь пожара - 150 квадратов. К сожалению, пострадали 4 человека", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Четыре человека пострадали при пожаре в строящемся здании в Москве
Площадь пожара на улице Ланового выросла до 150 квадратов, 4 человека пострадали