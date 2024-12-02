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Четыре человека пострадали при пожаре в строящемся здании в Москве

Четыре человека пострадали при пожаре в строящемся здании в Москве - РИА Новости, 02.12.2024

Четыре человека пострадали при пожаре в строящемся здании в Москве

Четыре человека пострадали при пожаре в строящемся здании в Москве, площадь возгорания выросла до 150 квадратных метров, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T17:44

2024-12-02T17:44

2024-12-02T17:54

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Четыре человека пострадали при пожаре в строящемся здании в Москве, площадь возгорания выросла до 150 квадратных метров, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что строящееся здание загорелось на 80 квадратных метрах на улице Василия Ланового в Москве, огнеборцы МЧС России спасли на пожаре 21 человека, пожар локализован."По уточненной информации: площадь пожара - 150 квадратов. К сожалению, пострадали 4 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия