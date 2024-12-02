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Пожар в строящемся здании в Москве локализовали - РИА Новости, 02.12.2024
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17:24 02.12.2024
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Пожар в строящемся здании в Москве локализовали
Пожар в строящемся здании в Москве локализовали - РИА Новости, 02.12.2024
Пожар в строящемся здании в Москве локализовали
Пожар в строящемся здании стройматериалов в Москве локализован, с вышерасположенных этажей спасены 12 человек, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:24
2024-12-02T17:24
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пожар в строящемся здании стройматериалов в Москве локализован, с вышерасположенных этажей спасены 12 человек, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что строящееся здание загорелось на 80 квадратных метрах на улице Василия Ланового в Москве, огнеборцы МЧС России спасли на пожаре девять человек. "Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Москве. С вышерасположенных этажей спасены 12 человек. Все они переданы врачам. Ранее эвакуированы 4 человека", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в строящемся здании в Москве локализовали

МЧС: пожар в строящемся здании стройматериалов в Москве локализовали

© Фото : МЧС России/TelegramТушение пожара на улице Василия Ланового в Москве
Тушение пожара на улице Василия Ланового в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Тушение пожара на улице Василия Ланового в Москве
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пожар в строящемся здании стройматериалов в Москве локализован, с вышерасположенных этажей спасены 12 человек, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что строящееся здание загорелось на 80 квадратных метрах на улице Василия Ланового в Москве, огнеборцы МЧС России спасли на пожаре девять человек.
"Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Москве. С вышерасположенных этажей спасены 12 человек. Все они переданы врачам. Ранее эвакуированы 4 человека", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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