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В Башкирии возбудили дело после гибели пожилой женщины и ребенка при пожаре
В Башкирии возбудили дело после гибели пожилой женщины и ребенка при пожаре - РИА Новости, 02.12.2024
В Башкирии возбудили дело после гибели пожилой женщины и ребенка при пожаре
Следователи возбудили дело после гибели четырехлетнего ребенка и пожилой женщины во время пожара в многоквартирном доме в селе Краснохолмский в Башкирии,... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:23
2024-12-02T17:23
2024-12-02T17:23
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
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ПЕРМЬ, 2 дек — РИА Новости. Следователи возбудили дело после гибели четырехлетнего ребенка и пожилой женщины во время пожара в многоквартирном доме в селе Краснохолмский в Башкирии, сообщает следственное управление СК РФ по региону. Ранее МЧС России проинформировало, что в двухэтажном многоквартирном доме в селе Краснохолмский в Башкирии произошел пожар на площади 900 квадратных метров. Некоторые жители успели покинуть здание. При этом в квартире на втором этаже находилась женщина с тремя детьми. Она смогла вывести на улицу только двоих ребят. Ее четырехлетний сын погиб в горящей квартире. Сама мать после ЧП попала в больницу с отравлением продуктами горения. При тушении еще одной квартиры на первом этаже было обнаружено тело женщины пенсионного возраста. "В Калтасинском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара пожилой женщины и ребенка (ч. 3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, причиной возгорания могла послужить неисправность электрооборудования в одной из квартир. В ситуации разбираются следователи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
В Башкирии возбудили дело после гибели пожилой женщины и ребенка при пожаре
СК возбудил дело после гибели пожилой женщины и ребенка при пожаре в Башкирии