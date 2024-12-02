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В Башкирии возбудили дело после гибели пожилой женщины и ребенка при пожаре

В Башкирии возбудили дело после гибели пожилой женщины и ребенка при пожаре - РИА Новости, 02.12.2024

В Башкирии возбудили дело после гибели пожилой женщины и ребенка при пожаре

Следователи возбудили дело после гибели четырехлетнего ребенка и пожилой женщины во время пожара в многоквартирном доме в селе Краснохолмский в Башкирии,... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T17:23

2024-12-02T17:23

2024-12-02T17:23

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

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ПЕРМЬ, 2 дек — РИА Новости. Следователи возбудили дело после гибели четырехлетнего ребенка и пожилой женщины во время пожара в многоквартирном доме в селе Краснохолмский в Башкирии, сообщает следственное управление СК РФ по региону. Ранее МЧС России проинформировало, что в двухэтажном многоквартирном доме в селе Краснохолмский в Башкирии произошел пожар на площади 900 квадратных метров. Некоторые жители успели покинуть здание. При этом в квартире на втором этаже находилась женщина с тремя детьми. Она смогла вывести на улицу только двоих ребят. Ее четырехлетний сын погиб в горящей квартире. Сама мать после ЧП попала в больницу с отравлением продуктами горения. При тушении еще одной квартиры на первом этаже было обнаружено тело женщины пенсионного возраста. "В Калтасинском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара пожилой женщины и ребенка (ч. 3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, причиной возгорания могла послужить неисправность электрооборудования в одной из квартир. В ситуации разбираются следователи.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

россия

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан