https://ria.ru/20241202/pozhar-1986914412.html

В Москве загорелось строящееся здание

В Москве загорелось строящееся здание - РИА Новости, 02.12.2024

В Москве загорелось строящееся здание

Строящееся здание загорелось на 80 квадратных метрах на улице Василия Ланового в Москве, спасены девять человек, сообщило в понедельник МЧС РФ в... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T17:00

2024-12-02T17:00

2024-12-02T17:00

происшествия

россия

москва

василий лановой

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Строящееся здание загорелось на 80 квадратных метрах на улице Василия Ланового в Москве, спасены девять человек, сообщило в понедельник МЧС РФ в Telegram-канале. "Сотрудники МЧС России спасли на пожаре в Москве девять человек. На улице Василия Ланового, предварительно, на 80 квадратах первого этажа строящегося здания загорелись стройматериалы", - говорится в сообщении. Уточняется, что спасатели МЧС России эвакуировали четырех человек. Сведений о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20241106/moskva-1982170136.html

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происшествия, россия, москва, василий лановой, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)