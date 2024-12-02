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В Москве загорелось строящееся здание
В Москве загорелось строящееся здание - РИА Новости, 02.12.2024
В Москве загорелось строящееся здание
Строящееся здание загорелось на 80 квадратных метрах на улице Василия Ланового в Москве, спасены девять человек, сообщило в понедельник МЧС РФ в... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:00
2024-12-02T17:00
2024-12-02T17:00
происшествия
россия
москва
василий лановой
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Строящееся здание загорелось на 80 квадратных метрах на улице Василия Ланового в Москве, спасены девять человек, сообщило в понедельник МЧС РФ в Telegram-канале. "Сотрудники МЧС России спасли на пожаре в Москве девять человек. На улице Василия Ланового, предварительно, на 80 квадратах первого этажа строящегося здания загорелись стройматериалы", - говорится в сообщении. Уточняется, что спасатели МЧС России эвакуировали четырех человек. Сведений о пострадавших не поступало.
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происшествия, россия, москва, василий лановой, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, Василий Лановой, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелось строящееся здание
В Москве здание на улице Василия Ланового загорелось на 80 квадратных метрах