https://ria.ru/20241202/pozhar-1986868692.html
Пожар в ярославской колонии потушили
Пожар в ярославской колонии потушили - РИА Новости, 02.12.2024
Пожар в ярославской колонии потушили
Пожар в исправительной колонии в Рыбинске ликвидирован, сообщает УФСИН по Ярославской области. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T14:11
2024-12-02T14:11
2024-12-02T14:19
происшествия
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ярославская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Пожар в исправительной колонии в Рыбинске ликвидирован, сообщает УФСИН по Ярославской области."Благодаря совместным действиям сотрудников УИС региона и ГУ МЧС России по Ярославской области пожар в ИК-2 ликвидирован", - говорится в сообщении.В УФСИН подчеркнули, что пострадавших среди личного состава и осужденных нет."Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются. По факту возникновения возгорания на территории исправительной колонии №2 в УФСИН России по Ярославской области назначена служебная проверка" - информирует ведомство.Ранее в УФСИН отмечали, что горела кровля общежития для осужденных, их эвакуировали. Пожар был потушен на площади 1200 квадратных метров.
https://ria.ru/20241202/pozhar-1986820392.html
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происшествия, рыбинск, россия, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Рыбинск, Россия, Ярославская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в ярославской колонии потушили
УФСИН: пожар в исправительной колонии в Рыбинске потушили