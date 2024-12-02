Рейтинг@Mail.ru
Пожар в ярославской колонии потушили - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 02.12.2024 (обновлено: 14:19 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/pozhar-1986868692.html
Пожар в ярославской колонии потушили
Пожар в ярославской колонии потушили - РИА Новости, 02.12.2024
Пожар в ярославской колонии потушили
Пожар в исправительной колонии в Рыбинске ликвидирован, сообщает УФСИН по Ярославской области. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T14:11
2024-12-02T14:19
происшествия
рыбинск
россия
ярославская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926233034_0:345:2958:2009_1920x0_80_0_0_6b6feaf74b17437e54879caac8ef6429.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Пожар в исправительной колонии в Рыбинске ликвидирован, сообщает УФСИН по Ярославской области."Благодаря совместным действиям сотрудников УИС региона и ГУ МЧС России по Ярославской области пожар в ИК-2 ликвидирован", - говорится в сообщении.В УФСИН подчеркнули, что пострадавших среди личного состава и осужденных нет."Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются. По факту возникновения возгорания на территории исправительной колонии №2 в УФСИН России по Ярославской области назначена служебная проверка" - информирует ведомство.Ранее в УФСИН отмечали, что горела кровля общежития для осужденных, их эвакуировали. Пожар был потушен на площади 1200 квадратных метров.
https://ria.ru/20241202/pozhar-1986820392.html
рыбинск
россия
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926233034_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_152101322c0d7e735c4f847c1110e0e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рыбинск, россия, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Рыбинск, Россия, Ярославская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в ярославской колонии потушили

УФСИН: пожар в исправительной колонии в Рыбинске потушили

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС РФ
Сотрудник спасательной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудник спасательной службы МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Пожар в исправительной колонии в Рыбинске ликвидирован, сообщает УФСИН по Ярославской области.
"Благодаря совместным действиям сотрудников УИС региона и ГУ МЧС России по Ярославской области пожар в ИК-2 ликвидирован", - говорится в сообщении.
В УФСИН подчеркнули, что пострадавших среди личного состава и осужденных нет.
"Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются. По факту возникновения возгорания на территории исправительной колонии №2 в УФСИН России по Ярославской области назначена служебная проверка" - информирует ведомство.
Ранее в УФСИН отмечали, что горела кровля общежития для осужденных, их эвакуировали. Пожар был потушен на площади 1200 квадратных метров.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Появились подробности пожара в ярославской колонии
Вчера, 11:15
 
ПроисшествияРыбинскРоссияЯрославская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала