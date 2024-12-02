https://ria.ru/20241202/pozhar-1986868692.html

Пожар в ярославской колонии потушили

Пожар в ярославской колонии потушили - РИА Новости, 02.12.2024

Пожар в ярославской колонии потушили

Пожар в исправительной колонии в Рыбинске ликвидирован, сообщает УФСИН по Ярославской области. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T14:11

2024-12-02T14:11

2024-12-02T14:19

происшествия

рыбинск

россия

ярославская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Пожар в исправительной колонии в Рыбинске ликвидирован, сообщает УФСИН по Ярославской области."Благодаря совместным действиям сотрудников УИС региона и ГУ МЧС России по Ярославской области пожар в ИК-2 ликвидирован", - говорится в сообщении.В УФСИН подчеркнули, что пострадавших среди личного состава и осужденных нет."Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются. По факту возникновения возгорания на территории исправительной колонии №2 в УФСИН России по Ярославской области назначена служебная проверка" - информирует ведомство.Ранее в УФСИН отмечали, что горела кровля общежития для осужденных, их эвакуировали. Пожар был потушен на площади 1200 квадратных метров.

https://ria.ru/20241202/pozhar-1986820392.html

рыбинск

россия

ярославская область

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происшествия, рыбинск, россия, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)