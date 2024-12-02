https://ria.ru/20241202/pozhar-1986820392.html

Появились подробности пожара в ярославской колонии

Появились подробности пожара в ярославской колонии - РИА Новости, 02.12.2024

Появились подробности пожара в ярославской колонии

В исправительной колонии в Рыбинске Ярославской области горела кровля одного из общежитий для осужденных, их эвакуировали, никто не пострадал, сообщило УФСИН по РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T11:15

2024-12-02T11:15

2024-12-02T11:34

происшествия

рыбинск

ярославская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. В исправительной колонии в Рыбинске Ярославской области горела кровля одного из общежитий для осужденных, их эвакуировали, никто не пострадал, сообщило УФСИН по региону. "В 9.16 в дежурную часть рыбинской колонии №2 поступило сообщение о возникновении возгорания кровли одного из общежитий для осужденных. К месту возгорания незамедлительно направлен пожарный автомобиль ведомственной пожарной части учреждения. Проведена эвакуация осужденных… Пострадавших среди личного состава и осужденных нет", - говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что благодаря совместным действиям сотрудников колонии и пожарных открытый огонь ликвидирован на площади порядка 1200 квадратных метров. Идет проливка участков возгорания, отмечают в УФСИН. Задействованы 14 единиц техники и 54 человека личного состава ГУМЧС и УФСИН региона. "Обстановка в учреждении контролируемая", - подчеркивается в сообщении. Прокуратура Ярославской области сообщила, что организовала проверку в связи с пожаром на территории исправительного учреждения в Рыбинске. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности на территории режимного объекта, включая вопросы безопасности жизни и здоровья граждан", - говорится в сообщении надзорного ведомства.В Рыбинске располагается исправительная колония №2 УФСИН России по Ярославской области. Согласно данным на сайте УФСИН, это колония строгого режима, предназначенная для содержания мужчин, впервые осужденных к лишению свободы.

https://ria.ru/20241003/pozhary-1976227556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рыбинск, ярославская область, россия