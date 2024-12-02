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Появились подробности пожара в ярославской колонии - РИА Новости, 02.12.2024
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11:15 02.12.2024 (обновлено: 11:34 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/pozhar-1986820392.html
Появились подробности пожара в ярославской колонии
Появились подробности пожара в ярославской колонии - РИА Новости, 02.12.2024
Появились подробности пожара в ярославской колонии
В исправительной колонии в Рыбинске Ярославской области горела кровля одного из общежитий для осужденных, их эвакуировали, никто не пострадал, сообщило УФСИН по РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T11:15
2024-12-02T11:34
происшествия
рыбинск
ярославская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. В исправительной колонии в Рыбинске Ярославской области горела кровля одного из общежитий для осужденных, их эвакуировали, никто не пострадал, сообщило УФСИН по региону. "В 9.16 в дежурную часть рыбинской колонии №2 поступило сообщение о возникновении возгорания кровли одного из общежитий для осужденных. К месту возгорания незамедлительно направлен пожарный автомобиль ведомственной пожарной части учреждения. Проведена эвакуация осужденных… Пострадавших среди личного состава и осужденных нет", - говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что благодаря совместным действиям сотрудников колонии и пожарных открытый огонь ликвидирован на площади порядка 1200 квадратных метров. Идет проливка участков возгорания, отмечают в УФСИН. Задействованы 14 единиц техники и 54 человека личного состава ГУМЧС и УФСИН региона. "Обстановка в учреждении контролируемая", - подчеркивается в сообщении. Прокуратура Ярославской области сообщила, что организовала проверку в связи с пожаром на территории исправительного учреждения в Рыбинске. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности на территории режимного объекта, включая вопросы безопасности жизни и здоровья граждан", - говорится в сообщении надзорного ведомства.В Рыбинске располагается исправительная колония №2 УФСИН России по Ярославской области. Согласно данным на сайте УФСИН, это колония строгого режима, предназначенная для содержания мужчин, впервые осужденных к лишению свободы.
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происшествия, рыбинск, ярославская область, россия
Происшествия, Рыбинск, Ярославская область, Россия
Появились подробности пожара в ярославской колонии

УФСИН: в колонии в Рыбинске загорелась кровля общежития для осужденных

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. В исправительной колонии в Рыбинске Ярославской области горела кровля одного из общежитий для осужденных, их эвакуировали, никто не пострадал, сообщило УФСИН по региону.
«
"В 9.16 в дежурную часть рыбинской колонии №2 поступило сообщение о возникновении возгорания кровли одного из общежитий для осужденных. К месту возгорания незамедлительно направлен пожарный автомобиль ведомственной пожарной части учреждения. Проведена эвакуация осужденных… Пострадавших среди личного состава и осужденных нет", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что благодаря совместным действиям сотрудников колонии и пожарных открытый огонь ликвидирован на площади порядка 1200 квадратных метров. Идет проливка участков возгорания, отмечают в УФСИН. Задействованы 14 единиц техники и 54 человека личного состава ГУМЧС и УФСИН региона.
"Обстановка в учреждении контролируемая", - подчеркивается в сообщении.
Прокуратура Ярославской области сообщила, что организовала проверку в связи с пожаром на территории исправительного учреждения в Рыбинске. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности на территории режимного объекта, включая вопросы безопасности жизни и здоровья граждан", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
В Рыбинске располагается исправительная колония №2 УФСИН России по Ярославской области. Согласно данным на сайте УФСИН, это колония строгого режима, предназначенная для содержания мужчин, впервые осужденных к лишению свободы.
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