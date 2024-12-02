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При пожаре в ярославской колонии никто не пострадал
При пожаре в ярославской колонии никто не пострадал - РИА Новости, 02.12.2024
При пожаре в ярославской колонии никто не пострадал
При пожаре в исправительной колонии в Рыбинске, предварительно, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Ярославской области. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T10:38
2024-12-02T10:38
2024-12-02T10:43
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. При пожаре в исправительной колонии в Рыбинске, предварительно, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Ярославской области. По его данным, на территории исправительной колонии в Рыбинске произошел пожар. "По нашей информации, пострадавших нет. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте, в том числе пожарно-спасательные подразделения УФСИН, это их объект", - сказал собеседник. В Рыбинске располагается исправительная колония №2 УФСИН России по Ярославской области. Согласно сайту УФСИН, это колония строгого режима, предназначенная для содержания мужчин, впервые осужденных к лишению свободы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, рыбинск, ярославская область, россия
Происшествия, Рыбинск, Ярославская область, Россия
При пожаре в ярославской колонии никто не пострадал
ГУМЧС: при пожаре в исправительной колонии в Рыбинске никто не пострадал