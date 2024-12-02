https://ria.ru/20241202/pozhar-1986813465.html

При пожаре в ярославской колонии никто не пострадал

При пожаре в ярославской колонии никто не пострадал - РИА Новости, 02.12.2024

При пожаре в ярославской колонии никто не пострадал

При пожаре в исправительной колонии в Рыбинске, предварительно, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Ярославской области. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T10:38

2024-12-02T10:38

2024-12-02T10:43

происшествия

рыбинск

ярославская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. При пожаре в исправительной колонии в Рыбинске, предварительно, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Ярославской области. По его данным, на территории исправительной колонии в Рыбинске произошел пожар. "По нашей информации, пострадавших нет. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте, в том числе пожарно-спасательные подразделения УФСИН, это их объект", - сказал собеседник. В Рыбинске располагается исправительная колония №2 УФСИН России по Ярославской области. Согласно сайту УФСИН, это колония строгого режима, предназначенная для содержания мужчин, впервые осужденных к лишению свободы.

https://ria.ru/20241003/pozhary-1976227556.html

рыбинск

ярославская область

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рыбинск, ярославская область, россия