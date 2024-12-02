https://ria.ru/20241202/pozhar-1986813002.html
В ярославской колонии произошел пожар
В ярославской колонии произошел пожар - РИА Новости, 02.12.2024
В ярославской колонии произошел пожар
Пожарные ликвидируют возгорание на территории исправительной колонии в Ярославской области, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T10:37
2024-12-02T10:37
2024-12-02T10:43
происшествия
ярославская область
россия
рыбинск
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Пожарные ликвидируют возгорание на территории исправительной колонии в Ярославской области, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по региону. Собеседница агентства подтвердила, что на территории исправительной колонии в Рыбинске произошел пожар. "Подтверждаем. Коллеги выехали, работают, пока информация уточняется", - сказала она. В Рыбинске располагается исправительная колония №2 УФСИН России по Ярославской области. РИА Новости пока не располагает комментарием УФСИН.
https://ria.ru/20241003/pozhary-1976227556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославская область, россия, рыбинск, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Ярославская область, Россия, Рыбинск, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В ярославской колонии произошел пожар
В Рыбинске на территории исправительной колонии произошел пожар