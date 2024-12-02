https://ria.ru/20241202/pozhar-1986813002.html

В ярославской колонии произошел пожар

В ярославской колонии произошел пожар - РИА Новости, 02.12.2024

В ярославской колонии произошел пожар

Пожарные ликвидируют возгорание на территории исправительной колонии в Ярославской области, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T10:37

2024-12-02T10:37

2024-12-02T10:43

происшествия

ярославская область

россия

рыбинск

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Пожарные ликвидируют возгорание на территории исправительной колонии в Ярославской области, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по региону. Собеседница агентства подтвердила, что на территории исправительной колонии в Рыбинске произошел пожар. "Подтверждаем. Коллеги выехали, работают, пока информация уточняется", - сказала она. В Рыбинске располагается исправительная колония №2 УФСИН России по Ярославской области. РИА Новости пока не располагает комментарием УФСИН.

https://ria.ru/20241003/pozhary-1976227556.html

ярославская область

россия

рыбинск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ярославская область, россия, рыбинск, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)