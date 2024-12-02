https://ria.ru/20241202/pozhar-1986772975.html
Пожар в цехе в Екатеринбурге потушили
Пожар в цехе в Екатеринбурге потушили - РИА Новости, 02.12.2024
Пожар в цехе в Екатеринбурге потушили
Пожар в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге полностью ликвидирован, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T00:02
2024-12-02T00:02
2024-12-02T00:02
происшествия
россия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986714466_0:380:1431:1184_1920x0_80_0_0_2a1b652c684eab368ddc1e4ec1bf43a6.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пожар в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге полностью ликвидирован, сообщило МЧС России в Telegram-канале. Ранее МЧС России сообщало, что в Екатеринбурге на улице Испытателей горит цех по производству полистирола на площади 1 тысяча квадратных метров. Позднее площадь пожара увеличилась до 1,5 тысяч "квадратов", в горящем здании цеха произошло обрушение кровли на 400 квадратных метрах. Как отмечали в МЧС, при пожаре пострадал один человек, с территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек. Позже возгорание было локализовано. Затем, как сообщило МЧС РФ, открытое горение было ликвидировано. "МЧС России: пожар в Екатеринбурге полностью ликвидирован", - говорится в сообщени ведомства.
https://ria.ru/20241201/pozhar-1986728571.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986714466_0:233:1431:1306_1920x0_80_0_0_8997cf7cccfbbf05f7f91d24ab9a5028.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в цехе в Екатеринбурге потушили
МЧС: пожар в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге полностью потушили