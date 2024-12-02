https://ria.ru/20241202/posolstvo-1986952851.html
Российское посольство обеспокоено антироссийской истерией в Германии
Российское посольство обеспокоено антироссийской истерией в Германии - РИА Новости, 02.12.2024
Российское посольство обеспокоено антироссийской истерией в Германии
Посольство России выразило обеспокоенность антироссийской истерией в Германии перед выборами. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T19:42
2024-12-02T19:42
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БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Посольство России выразило обеспокоенность антироссийской истерией в Германии перед выборами. "Вызывает озабоченность и крайнее недоумение, что по мере приближения внеочередных выборов в бундестаг в Германии искусственно нагнетается антироссийская истерия. Не проходит и дня, чтобы ответственные политики не выступили публично с громкими обвинениями в адрес России по поводу ее так называемых "злонамеренных" и "агрессивных" планов, направленных против ФРГ", - говорится в заявлении посольства России в Германии. В диппредставительстве уточнили, что "в ход идут относящиеся к теориям заговора изобретенные сюжеты о подготовке российскими спецслужбами актов саботажа на военных объектах, непрекращающихся кибератаках на германские учреждения, кампаниях по дезинформации, создании "гибридных угроз", вмешательстве в предстоящие выборы". "При этом никаких реальных доказательств, разумеется, не предъявляется. Отсутствие каких-либо свидетельств причастности Москвы к катастрофе самолета компании DHL в Литве не мешает настойчиво искать в произошедшем русский след", - уточнили в дипведомстве. Отмечается, что "русофобская индоктринация (целенаправленное внушение негативного отношения к РФ - ред.) некоторых политиков разочаровывает и вызывает серьезное беспокойство, поскольку ведет исключительно к дальнейшему разрушению прежде уникальных по своим масштабам, глубине, уровню доверия российско-германских отношений и росту отчуждения между российским и немецким народами". "Видимо, задача состоит в создании атмосферы страха перед всем русским, чтобы оправдать дальнейшие антироссийские действия. Печально, но это - не наш выбор. Авторам и действующим лицам нового крестового похода против России пора остановиться и перестать, как говорят восточные мудрецы, искать в темной комнате черную кошку, тем более, если ее там нет", - заключили в посольстве.
https://ria.ru/20241122/germaniya-1985112292.html
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в мире, россия, германия, москва, dhl
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Российское посольство обеспокоено антироссийской истерией в Германии
Посольство России в Германии обеспокоено обвинениями в адрес РФ перед выборами
БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Посольство России выразило обеспокоенность антироссийской истерией в Германии перед выборами.
"Вызывает озабоченность и крайнее недоумение, что по мере приближения внеочередных выборов в бундестаг в Германии искусственно нагнетается антироссийская истерия. Не проходит и дня, чтобы ответственные политики не выступили публично с громкими обвинениями в адрес России по поводу ее так называемых "злонамеренных" и "агрессивных" планов, направленных против ФРГ", - говорится в заявлении посольства России в Германии.
В диппредставительстве уточнили, что "в ход идут относящиеся к теориям заговора изобретенные сюжеты о подготовке российскими спецслужбами актов саботажа на военных объектах, непрекращающихся кибератаках на германские учреждения, кампаниях по дезинформации, создании "гибридных угроз", вмешательстве в предстоящие выборы". "При этом никаких реальных доказательств, разумеется, не предъявляется. Отсутствие каких-либо свидетельств причастности Москвы к катастрофе самолета компании DHL в Литве не мешает настойчиво искать в произошедшем русский след", - уточнили в дипведомстве.
Отмечается, что "русофобская индоктринация (целенаправленное внушение негативного отношения к РФ - ред.) некоторых политиков разочаровывает и вызывает серьезное беспокойство, поскольку ведет исключительно к дальнейшему разрушению прежде уникальных по своим масштабам, глубине, уровню доверия российско-германских отношений и росту отчуждения между российским и немецким народами".
"Видимо, задача состоит в создании атмосферы страха перед всем русским, чтобы оправдать дальнейшие антироссийские действия. Печально, но это - не наш выбор. Авторам и действующим лицам нового крестового похода против России пора остановиться и перестать, как говорят восточные мудрецы, искать в темной комнате черную кошку, тем более, если ее там нет", - заключили в посольстве.