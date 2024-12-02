Рейтинг@Mail.ru
Российское посольство обеспокоено антироссийской истерией в Германии - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/posolstvo-1986952851.html
Российское посольство обеспокоено антироссийской истерией в Германии
Российское посольство обеспокоено антироссийской истерией в Германии - РИА Новости, 02.12.2024
Российское посольство обеспокоено антироссийской истерией в Германии
Посольство России выразило обеспокоенность антироссийской истерией в Германии перед выборами. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T19:42
2024-12-02T19:42
в мире
россия
германия
москва
dhl
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Посольство России выразило обеспокоенность антироссийской истерией в Германии перед выборами. "Вызывает озабоченность и крайнее недоумение, что по мере приближения внеочередных выборов в бундестаг в Германии искусственно нагнетается антироссийская истерия. Не проходит и дня, чтобы ответственные политики не выступили публично с громкими обвинениями в адрес России по поводу ее так называемых "злонамеренных" и "агрессивных" планов, направленных против ФРГ", - говорится в заявлении посольства России в Германии. В диппредставительстве уточнили, что "в ход идут относящиеся к теориям заговора изобретенные сюжеты о подготовке российскими спецслужбами актов саботажа на военных объектах, непрекращающихся кибератаках на германские учреждения, кампаниях по дезинформации, создании "гибридных угроз", вмешательстве в предстоящие выборы". "При этом никаких реальных доказательств, разумеется, не предъявляется. Отсутствие каких-либо свидетельств причастности Москвы к катастрофе самолета компании DHL в Литве не мешает настойчиво искать в произошедшем русский след", - уточнили в дипведомстве. Отмечается, что "русофобская индоктринация (целенаправленное внушение негативного отношения к РФ - ред.) некоторых политиков разочаровывает и вызывает серьезное беспокойство, поскольку ведет исключительно к дальнейшему разрушению прежде уникальных по своим масштабам, глубине, уровню доверия российско-германских отношений и росту отчуждения между российским и немецким народами". "Видимо, задача состоит в создании атмосферы страха перед всем русским, чтобы оправдать дальнейшие антироссийские действия. Печально, но это - не наш выбор. Авторам и действующим лицам нового крестового похода против России пора остановиться и перестать, как говорят восточные мудрецы, искать в темной комнате черную кошку, тем более, если ее там нет", - заключили в посольстве.
https://ria.ru/20241122/germaniya-1985112292.html
https://ria.ru/20241128/putin-1986289978.html
россия
германия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, москва, dhl
В мире, Россия, Германия, Москва, DHL
Российское посольство обеспокоено антироссийской истерией в Германии

Посольство России в Германии обеспокоено обвинениями в адрес РФ перед выборами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Посольство России выразило обеспокоенность антироссийской истерией в Германии перед выборами.
"Вызывает озабоченность и крайнее недоумение, что по мере приближения внеочередных выборов в бундестаг в Германии искусственно нагнетается антироссийская истерия. Не проходит и дня, чтобы ответственные политики не выступили публично с громкими обвинениями в адрес России по поводу ее так называемых "злонамеренных" и "агрессивных" планов, направленных против ФРГ", - говорится в заявлении посольства России в Германии.
Немецкий военный на танке Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
План "Германия". Раскрыта подготовка ФРГ к войне с Россией
22 ноября, 03:59
В диппредставительстве уточнили, что "в ход идут относящиеся к теориям заговора изобретенные сюжеты о подготовке российскими спецслужбами актов саботажа на военных объектах, непрекращающихся кибератаках на германские учреждения, кампаниях по дезинформации, создании "гибридных угроз", вмешательстве в предстоящие выборы". "При этом никаких реальных доказательств, разумеется, не предъявляется. Отсутствие каких-либо свидетельств причастности Москвы к катастрофе самолета компании DHL в Литве не мешает настойчиво искать в произошедшем русский след", - уточнили в дипведомстве.
Отмечается, что "русофобская индоктринация (целенаправленное внушение негативного отношения к РФ - ред.) некоторых политиков разочаровывает и вызывает серьезное беспокойство, поскольку ведет исключительно к дальнейшему разрушению прежде уникальных по своим масштабам, глубине, уровню доверия российско-германских отношений и росту отчуждения между российским и немецким народами".
"Видимо, задача состоит в создании атмосферы страха перед всем русским, чтобы оправдать дальнейшие антироссийские действия. Печально, но это - не наш выбор. Авторам и действующим лицам нового крестового похода против России пора остановиться и перестать, как говорят восточные мудрецы, искать в темной комнате черную кошку, тем более, если ее там нет", - заключили в посольстве.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Путин назвал изъятие Германией активов "Роснефти" неприемлемым
28 ноября, 17:30
 
В миреРоссияГерманияМоскваDHL
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала