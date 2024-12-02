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Сахалин отправил на передовую партию дронов и средств РЭБ - РИА Новости, 02.12.2024
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Надежные люди
 
03:31 02.12.2024 (обновлено: 03:38 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/pomosch-1986781840.html
Сахалин отправил на передовую партию дронов и средств РЭБ
Сахалин отправил на передовую партию дронов и средств РЭБ - РИА Новости, 02.12.2024
Сахалин отправил на передовую партию дронов и средств РЭБ
Новая партия спецтехники и снаряжения отправилась с Сахалина на Донбасс, информирует пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T03:31
2024-12-02T03:38
надежные люди
безопасность
сахалин
валерий лимаренко
министерство обороны рф (минобороны рф)
донбасс
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 дек – РИА Новости. Новая партия спецтехники и снаряжения отправилась с Сахалина на Донбасс, информирует пресс-служба правительства региона. "Сахалинские бойцы, которые несут службу в зоне проведения специальной военной операции, в ближайшее время получат беспилотные авиасистемы и средства радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, вопросы снабжения сахалинских защитников губернатор обсудил с командованием 68-го армейского корпуса. По просьбам военнослужащих в этот раз на передовую направили подавители дронов, которые позволят эффективно бороться с беспилотниками противника. "Мы слышим каждую просьбу наших бойцов и по согласованию с военным командованием отправляем все необходимое в зону спецоперации. Сахалинские защитники должны быть самыми оснащенными", - цитирует пресс-служба главу региона. Губернатор пожелал землякам удачи и скорейшего возвращения домой и рассказал о всесторонней поддержке их родных и близких. В настоящее время власти региона через льготные ипотечные программы и областные меры поддержки помогают людям решать квартирный вопрос. Отправки полезных грузов с Сахалина в зону СВО происходят регулярно. Ранее на передовую были переданы дизельные генераторы, новейшие беспилотники и системы для подавления вражеских дронов, а также внедорожники, мини-экскаваторы и другую технику и снаряжение. С начала проведения специальной военной операции по поручению губернатора в регионе организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. Помимо налаженных регулярных поставок полезных грузов, запущен проект "Сопричастность", в рамках которого бойцы, находящиеся на линии соприкосновения, получают адресные посылки от родных и близких. Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году Министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а губернатор Валерий Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".
https://ria.ru/20241120/trutnev-1984773369.html
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безопасность, сахалин, валерий лимаренко, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс, сахалинская область
Надежные люди, Безопасность, Сахалин, Валерий Лимаренко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донбасс, Сахалинская область
Сахалин отправил на передовую партию дронов и средств РЭБ

Новая партия спецтехники и снаряжения отправилась с Сахалина в Донбасс

CC BY-SA 2.0 / Tatters / View to Yuzhno-SakhalinskВид на Южно-Сахалинск
Вид на Южно-Сахалинск - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
CC BY-SA 2.0 / Tatters / View to Yuzhno-Sakhalinsk
Вид на Южно-Сахалинск. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 дек – РИА Новости. Новая партия спецтехники и снаряжения отправилась с Сахалина на Донбасс, информирует пресс-служба правительства региона.
"Сахалинские бойцы, которые несут службу в зоне проведения специальной военной операции, в ближайшее время получат беспилотные авиасистемы и средства радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, вопросы снабжения сахалинских защитников губернатор обсудил с командованием 68-го армейского корпуса. По просьбам военнослужащих в этот раз на передовую направили подавители дронов, которые позволят эффективно бороться с беспилотниками противника.
"Мы слышим каждую просьбу наших бойцов и по согласованию с военным командованием отправляем все необходимое в зону спецоперации. Сахалинские защитники должны быть самыми оснащенными", - цитирует пресс-служба главу региона.
Губернатор пожелал землякам удачи и скорейшего возвращения домой и рассказал о всесторонней поддержке их родных и близких. В настоящее время власти региона через льготные ипотечные программы и областные меры поддержки помогают людям решать квартирный вопрос.
Отправки полезных грузов с Сахалина в зону СВО происходят регулярно. Ранее на передовую были переданы дизельные генераторы, новейшие беспилотники и системы для подавления вражеских дронов, а также внедорожники, мини-экскаваторы и другую технику и снаряжение.
С начала проведения специальной военной операции по поручению губернатора в регионе организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. Помимо налаженных регулярных поставок полезных грузов, запущен проект "Сопричастность", в рамках которого бойцы, находящиеся на линии соприкосновения, получают адресные посылки от родных и близких.
Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году Министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а губернатор Валерий Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".
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Надежные людиБезопасностьСахалинВалерий ЛимаренкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ДонбассСахалинская область
 
 
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