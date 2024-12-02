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На Украине сотрудник военкомата угрожал выколоть глаз призывнику - РИА Новости, 02.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:40 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/poltava-1986891515.html
На Украине сотрудник военкомата угрожал выколоть глаз призывнику
На Украине сотрудник военкомата угрожал выколоть глаз призывнику - РИА Новости, 02.12.2024
На Украине сотрудник военкомата угрожал выколоть глаз призывнику
Сотрудник военкомата в Полтаве на Украине угрожал выколоть глаз военнообязанному, пожаловавшемуся на плохое зрение, сообщил выехавший с Украины депутат Рады... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T15:40
2024-12-02T15:40
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сотрудник военкомата в Полтаве на Украине угрожал выколоть глаз военнообязанному, пожаловавшемуся на плохое зрение, сообщил выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук. "Полтава, ТЦК (военкомат – ред.)". На кадрах мужчина объясняет сотруднику военкомата, что он непригоден (к военной службе - ред.) из-за плохого зрения. Тот в ответ угрожает выколоть ему глаз ручкой", - подписал Дмитрук видео, опубликованное в его Telegram-канале. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241202/ukraina-1986783960.html
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в мире, украина, полтава
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтава
На Украине сотрудник военкомата угрожал выколоть глаз призывнику

В Полтаве сотрудник военкомата угрожал выколоть глаз призывнику из-за жалоб

© РИА НовостиСотрудники военкоматов Украины
Сотрудники военкоматов Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости
Сотрудники военкоматов Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сотрудник военкомата в Полтаве на Украине угрожал выколоть глаз военнообязанному, пожаловавшемуся на плохое зрение, сообщил выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук.
"Полтава, ТЦК (военкомат – ред.)". На кадрах мужчина объясняет сотруднику военкомата, что он непригоден (к военной службе - ред.) из-за плохого зрения. Тот в ответ угрожает выколоть ему глаз ручкой", - подписал Дмитрук видео, опубликованное в его Telegram-канале.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПолтава
 
 
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