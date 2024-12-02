https://ria.ru/20241202/poltava-1986891515.html

На Украине сотрудник военкомата угрожал выколоть глаз призывнику

На Украине сотрудник военкомата угрожал выколоть глаз призывнику - РИА Новости, 02.12.2024

На Украине сотрудник военкомата угрожал выколоть глаз призывнику

Сотрудник военкомата в Полтаве на Украине угрожал выколоть глаз военнообязанному, пожаловавшемуся на плохое зрение, сообщил выехавший с Украины депутат Рады... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T15:40

2024-12-02T15:40

2024-12-02T15:40

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сотрудник военкомата в Полтаве на Украине угрожал выколоть глаз военнообязанному, пожаловавшемуся на плохое зрение, сообщил выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук. "Полтава, ТЦК (военкомат – ред.)". На кадрах мужчина объясняет сотруднику военкомата, что он непригоден (к военной службе - ред.) из-за плохого зрения. Тот в ответ угрожает выколоть ему глаз ручкой", - подписал Дмитрук видео, опубликованное в его Telegram-канале. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241202/ukraina-1986783960.html

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