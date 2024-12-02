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Политолог прокомментировал назначение Келлога спецпосланником по Украине - РИА Новости, 02.12.2024
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17:07 02.12.2024 (обновлено: 17:08 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/politolog-1986915305.html
Политолог прокомментировал назначение Келлога спецпосланником по Украине
Политолог прокомментировал назначение Келлога спецпосланником по Украине - РИА Новости, 02.12.2024
Политолог прокомментировал назначение Келлога спецпосланником по Украине
Назначение победившим в президентских выборах США Дональдом Трампом генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине и России... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:07
2024-12-02T17:08
в мире
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сша
украина
дональд трамп
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Назначение победившим в президентских выборах США Дональдом Трампом генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине и России не указывает на существенный отход от политики администрации Джо Байдена, поскольку национальные интересы России по-прежнему не учитываются, заявил РИА Новости профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро. На прошлой неделе Трамп объявил, что Келлог, занимавший пост советника по национальной безопасности в его первой администрации, будет назначен помощником президента и спецпосланником по Украине и России. Сам Келлог заявил о готовности "обеспечивать мир через силу" и одновременно защищать интересы США. "Назначение генерал-лейтенанта (в отставке) Кита Келлога на пост спецпосланника по Украине не означает резкого отхода от политики Байдена, а скорее представляет собой промежуточное решение, которое можно назвать 'Америка прежде всего/мир через силу' (AFPS). По мнению Келлога, главная сила этой стратегии заключается в непредсказуемости Трампа. Если (президент России Владимир - ред.) Путин не знает, как Трамп отреагирует, то, по мнению Келлога, он будет менее склонен к агрессивным действиям", - пояснил Петро. Согласно этому подходу, политика российского президента трактуется как реакция на действия Трампа, а сочетание воинственности, непредсказуемости и намеков на компромисс рассматривается как инструмент воздействия на внешнеполитические цели Москвы. Однако, по словам Петро, такой подход является "худшим из возможных", поскольку он одновременно увеличивает напряженность, утверждая, что только США способны изменить позицию России, и пытается снизить напряжение, предлагая компромиссы, которые устраивают исключительно Вашингтон. "Основой любого компромисса является понимание жизненно важных интересов другой стороны. Однако в риторике Келлога ключевой момент — что такие компромиссы должны быть приемлемы и для России — вообще не поднимается. Сторонники Трампа считают, что жизненно важные интересы России уже хорошо понятны, и нет необходимости их обсуждать. Однако скептики, включая меня, опасаются, что эти вопросы игнорируются, потому что в Вашингтоне до сих пор не желают признавать существование таких интересов", - отметил Петро. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241110/tramp-1982975832.html
https://ria.ru/20241201/ukraina-1986696836.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, николай петров, джо байден, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Николай Петров, Джо Байден, NBC, Выборы президента США — 2024
Политолог прокомментировал назначение Келлога спецпосланником по Украине

Политолог Петро уверен, что назначение Келлога не даст кардинальных изменений

© AP Photo / Andrew HarnikКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кит Келлог. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Назначение победившим в президентских выборах США Дональдом Трампом генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине и России не указывает на существенный отход от политики администрации Джо Байдена, поскольку национальные интересы России по-прежнему не учитываются, заявил РИА Новости профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро.
На прошлой неделе Трамп объявил, что Келлог, занимавший пост советника по национальной безопасности в его первой администрации, будет назначен помощником президента и спецпосланником по Украине и России. Сам Келлог заявил о готовности "обеспечивать мир через силу" и одновременно защищать интересы США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Трамп позвонил Путину в четверг, пишет WP
10 ноября, 23:01
"Назначение генерал-лейтенанта (в отставке) Кита Келлога на пост спецпосланника по Украине не означает резкого отхода от политики Байдена, а скорее представляет собой промежуточное решение, которое можно назвать 'Америка прежде всего/мир через силу' (AFPS). По мнению Келлога, главная сила этой стратегии заключается в непредсказуемости Трампа. Если (президент России Владимир - ред.) Путин не знает, как Трамп отреагирует, то, по мнению Келлога, он будет менее склонен к агрессивным действиям", - пояснил Петро.
Согласно этому подходу, политика российского президента трактуется как реакция на действия Трампа, а сочетание воинственности, непредсказуемости и намеков на компромисс рассматривается как инструмент воздействия на внешнеполитические цели Москвы. Однако, по словам Петро, такой подход является "худшим из возможных", поскольку он одновременно увеличивает напряженность, утверждая, что только США способны изменить позицию России, и пытается снизить напряжение, предлагая компромиссы, которые устраивают исключительно Вашингтон.
"Основой любого компромисса является понимание жизненно важных интересов другой стороны. Однако в риторике Келлога ключевой момент — что такие компромиссы должны быть приемлемы и для России — вообще не поднимается. Сторонники Трампа считают, что жизненно важные интересы России уже хорошо понятны, и нет необходимости их обсуждать. Однако скептики, включая меня, опасаются, что эти вопросы игнорируются, потому что в Вашингтоне до сих пор не желают признавать существование таких интересов", - отметил Петро.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
На Западе обратились к Трампу с призывом из-за плана Келлога по Украине
1 декабря, 09:06
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
План спецпосланника Трампа по Украине понравится Путину, считают в США
29 ноября, 15:54
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампНиколай ПетровДжо БайденNBCВыборы президента США — 2024
 
 
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