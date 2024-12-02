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"Клоунское шоу": на Западе возмутились решением Европы по Украине - РИА Новости, 02.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/politika-1986916198.html
"Клоунское шоу": на Западе возмутились решением Европы по Украине
"Клоунское шоу": на Западе возмутились решением Европы по Украине - РИА Новости, 02.12.2024
"Клоунское шоу": на Западе возмутились решением Европы по Украине
Европейский союз готов к саморазрушению ради украинской диктатуры, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:09
2024-12-02T17:09
специальная военная операция на украине
в мире
европа
украина
чей боуз
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нато
сергей лавров
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Европейский союз готов к саморазрушению ради украинской диктатуры, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х."Недоумки и одержимые войной идиоты, управляющие ЕС, готовы разрушить Европу ради украинской диктатуры. Украина не является членом ЕС и не является членом НАТО, но клоунское шоу неизбранных только продолжается. И оно плохо кончится", — написал он.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986730694.html
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в мире, европа, украина, чей боуз, евросоюз, нато, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Украина, Чей Боуз, Евросоюз, НАТО, Сергей Лавров
"Клоунское шоу": на Западе возмутились решением Европы по Украине

Журналист Боуз заявил, что ЕС готов разрушить Европу ради украинской диктатуры

© AP Photo / Matt RourkeПроизводство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США
Производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Европейский союз готов к саморазрушению ради украинской диктатуры, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.
"Недоумки и одержимые войной идиоты, управляющие ЕС, готовы разрушить Европу ради украинской диктатуры. Украина не является членом ЕС и не является членом НАТО, но клоунское шоу неизбранных только продолжается. И оно плохо кончится", — написал он.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаУкраинаЧей БоузЕвросоюзНАТОСергей Лавров
 
 
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