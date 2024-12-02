https://ria.ru/20241202/politika-1986916198.html
"Клоунское шоу": на Западе возмутились решением Европы по Украине
"Клоунское шоу": на Западе возмутились решением Европы по Украине - РИА Новости, 02.12.2024
"Клоунское шоу": на Западе возмутились решением Европы по Украине
Европейский союз готов к саморазрушению ради украинской диктатуры, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:09
2024-12-02T17:09
2024-12-02T17:09
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Европейский союз готов к саморазрушению ради украинской диктатуры, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х."Недоумки и одержимые войной идиоты, управляющие ЕС, готовы разрушить Европу ради украинской диктатуры. Украина не является членом ЕС и не является членом НАТО, но клоунское шоу неизбранных только продолжается. И оно плохо кончится", — написал он.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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"Клоунское шоу": на Западе возмутились решением Европы по Украине
Журналист Боуз заявил, что ЕС готов разрушить Европу ради украинской диктатуры