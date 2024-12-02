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Более 200 медиков трудоустроились в сельские больницы Подмосковья - РИА Новости, 02.12.2024
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Новости Подмосковья
 
11:29 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/podmoskove-1986823921.html
Более 200 медиков трудоустроились в сельские больницы Подмосковья
Более 200 медиков трудоустроились в сельские больницы Подмосковья - РИА Новости, 02.12.2024
Более 200 медиков трудоустроились в сельские больницы Подмосковья
С начала текущего года по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" трудоустроились 230 медицинских работников в сельской местности, сообщает... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T11:29
2024-12-02T11:29
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здоровье - общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. С начала текущего года по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" трудоустроились 230 медицинских работников в сельской местности, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. Указанные программы реализуют в Подмосковье для привлечения медицинских кадров в сельские территории. Так, медработники могут получить единовременную денежную выплату до 1,5 миллиона и 750 тысяч рублей, соответственно. "В Московской области действует широкий перечень мер соцподдержки. Благодаря программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", мы не только поддерживаем специалистов, трудоустраивающихся работать в сельскую местность, но и развиваем первичное звено в отдаленных территориях. Всего с начала года в наши медорганизации трудоустроилось 230 земских докторов и земских фельдшеров", - сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. С начала года по данным программам больше всего медработников трудоустроились в Одинцовскую, Щелковскую, Зарайскую, Можайскую и Шаховскую больницы. Принять участие в программе могут врачи терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи обшей практики (семейной медицины), онкологи, неврологи, рентгенологи и врачи других специальностей.
https://ria.ru/20240917/podmoskove-1973216642.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)
Более 200 медиков трудоустроились в сельские больницы Подмосковья

Более 200 медиков трудоустроились в сельские больницы Подмосковья с начала года

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач - терапевт и медицинская сестра
Врач - терапевт и медицинская сестра - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач - терапевт и медицинская сестра. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. С начала текущего года по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" трудоустроились 230 медицинских работников в сельской местности, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Указанные программы реализуют в Подмосковье для привлечения медицинских кадров в сельские территории. Так, медработники могут получить единовременную денежную выплату до 1,5 миллиона и 750 тысяч рублей, соответственно.
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"В Московской области действует широкий перечень мер соцподдержки. Благодаря программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", мы не только поддерживаем специалистов, трудоустраивающихся работать в сельскую местность, но и развиваем первичное звено в отдаленных территориях. Всего с начала года в наши медорганизации трудоустроилось 230 земских докторов и земских фельдшеров", - сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
С начала года по данным программам больше всего медработников трудоустроились в Одинцовскую, Щелковскую, Зарайскую, Можайскую и Шаховскую больницы.
Принять участие в программе могут врачи терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи обшей практики (семейной медицины), онкологи, неврологи, рентгенологи и врачи других специальностей.
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