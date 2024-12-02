https://ria.ru/20241202/pnevmoniya-1986891845.html
Роспотребнадзор опроверг данные по заболевшим микоплазменной пневмонией
Роспотребнадзор опроверг данные по заболевшим микоплазменной пневмонией - РИА Новости, 02.12.2024
Роспотребнадзор опроверг данные по заболевшим микоплазменной пневмонией
Ситуация по заболеваемости внебольничными инфекциями в России контролируемая, данные о росте числа заболевших микоплазменной пневмонией не соответствует... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T15:41
2024-12-02T15:41
2024-12-02T15:41
общество
здоровье - общество
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москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ситуация по заболеваемости внебольничными инфекциями в России контролируемая, данные о росте числа заболевших микоплазменной пневмонией не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Ранее газета "Известия" сообщила, что в Москве и других регионах России растет число заболевших микоплазменной пневмонией. "В настоящее время на территории Российской Федерации ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями контролируемая", - говорится в сообщении. По итогам последней недели в Российской Федерации показатель заболеваемости внебольничными пневмониями составил 27,98 на 100 тысяч населения, что ниже показателя прошлой недели на 5,2% и на 3,9% ниже среднего уровня за последние 4 недели, отметили в пресс-службе. "В связи с этим публикация… что в Москве и других регионах России растет число заболевших микоплазменной пневмонией практически в четыре раза, не соответствует действительности", - подчеркнули в ведомстве.
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общество, здоровье - общество, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор опроверг данные по заболевшим микоплазменной пневмонией
Роспотребнадзор опроверг данные о росте заболеваемости микоплазменной пневмонией
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ситуация по заболеваемости внебольничными инфекциями в России контролируемая, данные о росте числа заболевших микоплазменной пневмонией не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее газета "Известия" сообщила, что в Москве
и других регионах России
растет число заболевших микоплазменной пневмонией.
«
"В настоящее время на территории Российской Федерации ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями контролируемая", - говорится в сообщении.
По итогам последней недели в Российской Федерации показатель заболеваемости внебольничными пневмониями составил 27,98 на 100 тысяч населения, что ниже показателя прошлой недели на 5,2% и на 3,9% ниже среднего уровня за последние 4 недели, отметили в пресс-службе.
"В связи с этим публикация… что в Москве и других регионах России растет число заболевших микоплазменной пневмонией практически в четыре раза, не соответствует действительности", - подчеркнули в ведомстве.