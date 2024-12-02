https://ria.ru/20241202/pezeshkian-1986983997.html

Президент Ирана анонсировал скорую встречу с Путиным

Президент Ирана анонсировал скорую встречу с Путиным - РИА Новости, 02.12.2024

Президент Ирана анонсировал скорую встречу с Путиным

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным "в ближайшем будущем", об этом президент исламской республики... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T23:30

2024-12-02T23:30

2024-12-02T23:52

иран

масуд пезешкиан

владимир путин

в мире

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ТЕГЕРАН, 2 дек - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным "в ближайшем будущем", об этом президент исламской республики сообщил в ходе своего второго по счету интервью на посту президента, прямая трансляция которого была показана в понедельник вечером по первому каналу государственного телевидения, передает иранское правительство."В ближайшем будущем у меня состоится встреча с президентом России", - приводит слова президента официальный Telegram-канал правительства Ирана.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее в понедельник, что визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию пока нет в графике, вряд ли он состоится до конца года, но при необходимости его можно оперативно согласовать.Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В СМИ появлялись сообщения, что документ может быть подписан в ходе саммита БРИКС в Казани, но лидеры стран в ходе беседы в Туркменистане договорились о том, что документ будет подписан во время отдельного визита президента Ирана в РФ.

https://ria.ru/20241202/sotrudnichestvo-1986984119.html

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иран, масуд пезешкиан, владимир путин, в мире, россия