Президент Ирана анонсировал скорую встречу с Путиным
Пезешкиан заявил, что встретится с Путиным в ближайшем будущем
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 2 дек - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным "в ближайшем будущем", об этом президент исламской республики сообщил в ходе своего второго по счету интервью на посту президента, прямая трансляция которого была показана в понедельник вечером по первому каналу государственного телевидения, передает иранское правительство.
"В ближайшем будущем у меня состоится встреча с президентом России", - приводит слова президента официальный Telegram-канал правительства Ирана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее в понедельник, что визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию пока нет в графике, вряд ли он состоится до конца года, но при необходимости его можно оперативно согласовать.
Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В СМИ появлялись сообщения, что документ может быть подписан в ходе саммита БРИКС в Казани, но лидеры стран в ходе беседы в Туркменистане договорились о том, что документ будет подписан во время отдельного визита президента Ирана в РФ.