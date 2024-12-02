Рейтинг@Mail.ru
Президент Ирана анонсировал скорую встречу с Путиным - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:30 02.12.2024 (обновлено: 23:52 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/pezeshkian-1986983997.html
Президент Ирана анонсировал скорую встречу с Путиным
Президент Ирана анонсировал скорую встречу с Путиным - РИА Новости, 02.12.2024
Президент Ирана анонсировал скорую встречу с Путиным
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным "в ближайшем будущем", об этом президент исламской республики... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T23:30
2024-12-02T23:52
иран
масуд пезешкиан
владимир путин
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977574335_27:0:2999:1672_1920x0_80_0_0_52a0ca872d7f7b65db9508ca18630740.jpg
ТЕГЕРАН, 2 дек - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным "в ближайшем будущем", об этом президент исламской республики сообщил в ходе своего второго по счету интервью на посту президента, прямая трансляция которого была показана в понедельник вечером по первому каналу государственного телевидения, передает иранское правительство."В ближайшем будущем у меня состоится встреча с президентом России", - приводит слова президента официальный Telegram-канал правительства Ирана.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее в понедельник, что визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию пока нет в графике, вряд ли он состоится до конца года, но при необходимости его можно оперативно согласовать.Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В СМИ появлялись сообщения, что документ может быть подписан в ходе саммита БРИКС в Казани, но лидеры стран в ходе беседы в Туркменистане договорились о том, что документ будет подписан во время отдельного визита президента Ирана в РФ.
https://ria.ru/20241202/sotrudnichestvo-1986984119.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977574335_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_5e3063cf64001fe6d736da5f7c5a8c71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, масуд пезешкиан, владимир путин, в мире, россия
Иран, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, В мире, Россия
Президент Ирана анонсировал скорую встречу с Путиным

Пезешкиан заявил, что встретится с Путиным в ближайшем будущем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 2 дек - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным "в ближайшем будущем", об этом президент исламской республики сообщил в ходе своего второго по счету интервью на посту президента, прямая трансляция которого была показана в понедельник вечером по первому каналу государственного телевидения, передает иранское правительство.
"В ближайшем будущем у меня состоится встреча с президентом России", - приводит слова президента официальный Telegram-канал правительства Ирана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее в понедельник, что визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию пока нет в графике, вряд ли он состоится до конца года, но при необходимости его можно оперативно согласовать.
Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В СМИ появлялись сообщения, что документ может быть подписан в ходе саммита БРИКС в Казани, но лидеры стран в ходе беседы в Туркменистане договорились о том, что документ будет подписан во время отдельного визита президента Ирана в РФ.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Президент Ирана заявил о готовности сотрудничать с Россией по Сирии
Вчера, 23:34
 
ИранМасуд ПезешкианВладимир ПутинВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала