https://ria.ru/20241202/petrosyan-1986872901.html

Петросян подал в суд на дочь из-за квартиры

Петросян подал в суд на дочь из-за квартиры - РИА Новости, 02.12.2024

Петросян подал в суд на дочь из-за квартиры

Юморист Евгений Петросян подал в столичный суд иск к своей дочери от первого брака Викторине, он просит признать дочь утратившей право пользования квартирой и... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T14:25

2024-12-02T14:25

2024-12-02T14:25

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евгений петросян

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Юморист Евгений Петросян подал в столичный суд иск к своей дочери от первого брака Викторине, он просит признать дочь утратившей право пользования квартирой и снять ее с регистрационного учета, сообщили РИА Новости в Хамовническом суде Москвы. "Иск был зарегистрирован 12 ноября, 25 ноября оставлен без движения", - рассказал собеседник агентства. Истцу дали время на устранение недостатков в иске, после этого он сможет повторно обратиться в инстанцию.

https://ria.ru/20241031/petrosyan-1981141919.html

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