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Петросян подал в суд на дочь из-за квартиры - РИА Новости, 02.12.2024
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Шоубиз
 
14:25 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/petrosyan-1986872901.html
Петросян подал в суд на дочь из-за квартиры
Петросян подал в суд на дочь из-за квартиры - РИА Новости, 02.12.2024
Петросян подал в суд на дочь из-за квартиры
Юморист Евгений Петросян подал в столичный суд иск к своей дочери от первого брака Викторине, он просит признать дочь утратившей право пользования квартирой и... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T14:25
2024-12-02T14:25
шоубиз
москва
евгений петросян
россия
хамовнический суд г. москвы
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Юморист Евгений Петросян подал в столичный суд иск к своей дочери от первого брака Викторине, он просит признать дочь утратившей право пользования квартирой и снять ее с регистрационного учета, сообщили РИА Новости в Хамовническом суде Москвы. "Иск был зарегистрирован 12 ноября, 25 ноября оставлен без движения", - рассказал собеседник агентства. Истцу дали время на устранение недостатков в иске, после этого он сможет повторно обратиться в инстанцию.
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москва, евгений петросян, россия, хамовнический суд г. москвы
Шоубиз, Москва, Евгений Петросян, Россия, Хамовнический суд г. Москвы
Петросян подал в суд на дочь из-за квартиры

Петросян подал в суд на дочь от первого брака Викторину из-за квартиры

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПисатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Юморист Евгений Петросян подал в столичный суд иск к своей дочери от первого брака Викторине, он просит признать дочь утратившей право пользования квартирой и снять ее с регистрационного учета, сообщили РИА Новости в Хамовническом суде Москвы.
"Иск был зарегистрирован 12 ноября, 25 ноября оставлен без движения", - рассказал собеседник агентства.
Истцу дали время на устранение недостатков в иске, после этого он сможет повторно обратиться в инстанцию.
Писатель-юморист, телеведущий Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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