https://ria.ru/20241202/peskov-1986837336.html

В Кремле прокомментировали визит Шольца на Украину

В Кремле прокомментировали визит Шольца на Украину - РИА Новости, 02.12.2024

В Кремле прокомментировали визит Шольца на Украину

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Кремль наблюдает за всеми контактами на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит канцлера... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T12:27

2024-12-02T12:27

2024-12-02T12:42

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Кремль наблюдает за всеми контактами на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев.Ранее Шольц подтвердил, что прибыл с визитом в Киев и намерен встретиться с Владимиром Зеленским."Я бы не сказал, что у нас есть какие-то ожидания от этого визита, мы, разумеется, наблюдаем за всеми контактами", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, чего ожидает Москва от визита Шольца на Украину.Пресс-секретарь президента РФ добавил, что больше здесь прокомментировать нечего."Мы отслеживаем все новости, которые будут поступать из Киева на этот счет", - заключил Песков.

https://ria.ru/20241202/putin-1986837908.html

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дмитрий песков, украина, россия, олаф шольц, владимир зеленский, киев, в мире