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В Кремле прокомментировали визит Шольца на Украину - РИА Новости, 02.12.2024
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12:27 02.12.2024 (обновлено: 12:42 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/peskov-1986837336.html
В Кремле прокомментировали визит Шольца на Украину
В Кремле прокомментировали визит Шольца на Украину - РИА Новости, 02.12.2024
В Кремле прокомментировали визит Шольца на Украину
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Кремль наблюдает за всеми контактами на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит канцлера... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:27
2024-12-02T12:42
дмитрий песков
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олаф шольц
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Кремль наблюдает за всеми контактами на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев.Ранее Шольц подтвердил, что прибыл с визитом в Киев и намерен встретиться с Владимиром Зеленским."Я бы не сказал, что у нас есть какие-то ожидания от этого визита, мы, разумеется, наблюдаем за всеми контактами", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, чего ожидает Москва от визита Шольца на Украину.Пресс-секретарь президента РФ добавил, что больше здесь прокомментировать нечего."Мы отслеживаем все новости, которые будут поступать из Киева на этот счет", - заключил Песков.
https://ria.ru/20241202/putin-1986837908.html
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дмитрий песков, украина, россия, олаф шольц, владимир зеленский, киев, в мире
Дмитрий Песков, Украина, Россия, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Киев, В мире
В Кремле прокомментировали визит Шольца на Украину

Песков заявил, что Кремль наблюдает за контактами Шольца с Зеленским

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Кремль наблюдает за всеми контактами на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев.
Ранее Шольц подтвердил, что прибыл с визитом в Киев и намерен встретиться с Владимиром Зеленским.
"Я бы не сказал, что у нас есть какие-то ожидания от этого визита, мы, разумеется, наблюдаем за всеми контактами", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, чего ожидает Москва от визита Шольца на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что больше здесь прокомментировать нечего.
"Мы отслеживаем все новости, которые будут поступать из Киева на этот счет", - заключил Песков.
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Дмитрий ПесковУкраинаРоссияОлаф ШольцВладимир ЗеленскийКиевВ мире
 
 
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