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В Кремле прокомментировали визит Шольца на Украину
В Кремле прокомментировали визит Шольца на Украину - РИА Новости, 02.12.2024
В Кремле прокомментировали визит Шольца на Украину
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Кремль наблюдает за всеми контактами на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит канцлера... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:27
2024-12-02T12:27
2024-12-02T12:42
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Кремль наблюдает за всеми контактами на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев.Ранее Шольц подтвердил, что прибыл с визитом в Киев и намерен встретиться с Владимиром Зеленским."Я бы не сказал, что у нас есть какие-то ожидания от этого визита, мы, разумеется, наблюдаем за всеми контактами", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, чего ожидает Москва от визита Шольца на Украину.Пресс-секретарь президента РФ добавил, что больше здесь прокомментировать нечего."Мы отслеживаем все новости, которые будут поступать из Киева на этот счет", - заключил Песков.
https://ria.ru/20241202/putin-1986837908.html
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Дмитрий Песков, Украина, Россия, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Киев, В мире
В Кремле прокомментировали визит Шольца на Украину
Песков заявил, что Кремль наблюдает за контактами Шольца с Зеленским