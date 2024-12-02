https://ria.ru/20241202/perestanovki-1986979573.html

Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в ВСУ

Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в ВСУ - РИА Новости, 02.12.2024

Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в ВСУ

Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в ВСУ на фоне скандалов и разногласий в Киеве по поводу предыдущих назначений. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T22:34

2024-12-02T22:34

2024-12-02T22:34

в мире

украина

киев

донбасс

владимир зеленский

рустем умеров

александр сырский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984968669_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_42c5ef4f452e22aa3218c7ac91519494.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в ВСУ на фоне скандалов и разногласий в Киеве по поводу предыдущих назначений. Зеленский в конце ноября заявил о назначении на пост командующего сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого, причастного к обстрелам Донбасса. До него этот пост занимал Александр Павлюк, а перед ним - нынешний главком ВСУ Александр Сырский. Кроме того, Зеленский заявил о назначении Олега Апостола заместителем главнокомандующего ВСУ. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что риск потери Киевом контролируемой ВСУ части ДНР возрастает в разы с кадровыми перестановками в украинских войсках. "Это не последние перестановки. Они будут, потому что надо двигаться быстрее", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. В конце августа Зеленский уволил главнокомандующего ВВС Украины Николая Олещука. Причины отставки не указывались, но 31 августа министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал это увольнение, назвав это "ротацией", не связанной с крушением истребителя F-16. Депутат Рады Безуглая в сентябре сообщала об увольнении с должности главного инспектора минобороны Украины Игоря Воронченко. Также в украинских СМИ периодически поднимается тема кадровых перестановок и отставок. В начале октября они сообщали, что офис Зеленского готовит отставку главы главного управления разведки Украины Кирилла Буданова и министра обороны Рустема Умерова.

https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986812384.html

https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986730694.html

украина

киев

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, донбасс, владимир зеленский, рустем умеров, александр сырский, вооруженные силы украины, f-16