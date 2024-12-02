Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в ВСУ
Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки ВСУ на фоне скандалов в Киеве
© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в ВСУ на фоне скандалов и разногласий в Киеве по поводу предыдущих назначений.
Зеленский в конце ноября заявил о назначении на пост командующего сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого, причастного к обстрелам Донбасса. До него этот пост занимал Александр Павлюк, а перед ним - нынешний главком ВСУ Александр Сырский. Кроме того, Зеленский заявил о назначении Олега Апостола заместителем главнокомандующего ВСУ. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что риск потери Киевом контролируемой ВСУ части ДНР возрастает в разы с кадровыми перестановками в украинских войсках.
"Это не последние перестановки. Они будут, потому что надо двигаться быстрее", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.
В конце августа Зеленский уволил главнокомандующего ВВС Украины Николая Олещука. Причины отставки не указывались, но 31 августа министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал это увольнение, назвав это "ротацией", не связанной с крушением истребителя F-16.
Депутат Рады Безуглая в сентябре сообщала об увольнении с должности главного инспектора минобороны Украины Игоря Воронченко. Также в украинских СМИ периодически поднимается тема кадровых перестановок и отставок. В начале октября они сообщали, что офис Зеленского готовит отставку главы главного управления разведки Украины Кирилла Буданова и министра обороны Рустема Умерова.