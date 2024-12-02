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Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в ВСУ - РИА Новости, 02.12.2024
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22:34 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/perestanovki-1986979573.html
Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в ВСУ
Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в ВСУ - РИА Новости, 02.12.2024
Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в ВСУ
Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в ВСУ на фоне скандалов и разногласий в Киеве по поводу предыдущих назначений. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T22:34
2024-12-02T22:34
в мире
украина
киев
донбасс
владимир зеленский
рустем умеров
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в ВСУ на фоне скандалов и разногласий в Киеве по поводу предыдущих назначений. Зеленский в конце ноября заявил о назначении на пост командующего сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого, причастного к обстрелам Донбасса. До него этот пост занимал Александр Павлюк, а перед ним - нынешний главком ВСУ Александр Сырский. Кроме того, Зеленский заявил о назначении Олега Апостола заместителем главнокомандующего ВСУ. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что риск потери Киевом контролируемой ВСУ части ДНР возрастает в разы с кадровыми перестановками в украинских войсках. "Это не последние перестановки. Они будут, потому что надо двигаться быстрее", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. В конце августа Зеленский уволил главнокомандующего ВВС Украины Николая Олещука. Причины отставки не указывались, но 31 августа министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал это увольнение, назвав это "ротацией", не связанной с крушением истребителя F-16. Депутат Рады Безуглая в сентябре сообщала об увольнении с должности главного инспектора минобороны Украины Игоря Воронченко. Также в украинских СМИ периодически поднимается тема кадровых перестановок и отставок. В начале октября они сообщали, что офис Зеленского готовит отставку главы главного управления разведки Украины Кирилла Буданова и министра обороны Рустема Умерова.
https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986812384.html
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в мире, украина, киев, донбасс, владимир зеленский, рустем умеров, александр сырский, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Украина, Киев, Донбасс, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, F-16
Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в ВСУ

Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки ВСУ на фоне скандалов в Киеве

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в ВСУ на фоне скандалов и разногласий в Киеве по поводу предыдущих назначений.
Зеленский в конце ноября заявил о назначении на пост командующего сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого, причастного к обстрелам Донбасса. До него этот пост занимал Александр Павлюк, а перед ним - нынешний главком ВСУ Александр Сырский. Кроме того, Зеленский заявил о назначении Олега Апостола заместителем главнокомандующего ВСУ. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что риск потери Киевом контролируемой ВСУ части ДНР возрастает в разы с кадровыми перестановками в украинских войсках.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В Крыму прокомментировали признание Зеленского о нехватке сил
Вчера, 10:34
"Это не последние перестановки. Они будут, потому что надо двигаться быстрее", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.
В конце августа Зеленский уволил главнокомандующего ВВС Украины Николая Олещука. Причины отставки не указывались, но 31 августа министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал это увольнение, назвав это "ротацией", не связанной с крушением истребителя F-16.
Депутат Рады Безуглая в сентябре сообщала об увольнении с должности главного инспектора минобороны Украины Игоря Воронченко. Также в украинских СМИ периодически поднимается тема кадровых перестановок и отставок. В начале октября они сообщали, что офис Зеленского готовит отставку главы главного управления разведки Украины Кирилла Буданова и министра обороны Рустема Умерова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Зеленский торгуется — но не с Россией, а с Трампом
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаКиевДонбассВладимир ЗеленскийРустем УмеровАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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