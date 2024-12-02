https://ria.ru/20241202/patriarkh-1986871105.html

Патриарх Кирилл наградил нового главу Донецкой епархии

Патриарх Кирилл наградил нового главу Донецкой епархии - РИА Новости, 02.12.2024

Патриарх Кирилл наградил нового главу Донецкой епархии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил нового главу Донецкой епархии митрополита Владимира (Самохина) церковным орденом князя Владимира III степени. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T14:31

2024-12-02T14:31

2024-12-02T14:40

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил нового главу Донецкой епархии митрополита Владимира (Самохина) церковным орденом князя Владимира III степени. Патриарх наградил его "во внимание к усердным архипастырским трудам" после литургии в храме Христа Спасителя в понедельник. Митрополит Владимир (Самохин) был назначен митрополитом Донецким и Мариупольским по решению Священного синода Русской православной церкви 24 октября 2024 года. Он был освобожден при этом от управления Владивостокской епархией.

https://ria.ru/20241124/kusturitsa-1985442228.html

россия

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русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, донецкая народная республика