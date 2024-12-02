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Патриарх Кирилл наградил нового главу Донецкой епархии
Патриарх Кирилл наградил нового главу Донецкой епархии - РИА Новости, 02.12.2024
Патриарх Кирилл наградил нового главу Донецкой епархии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил нового главу Донецкой епархии митрополита Владимира (Самохина) церковным орденом князя Владимира III степени. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T14:31
2024-12-02T14:31
2024-12-02T14:40
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил нового главу Донецкой епархии митрополита Владимира (Самохина) церковным орденом князя Владимира III степени. Патриарх наградил его "во внимание к усердным архипастырским трудам" после литургии в храме Христа Спасителя в понедельник. Митрополит Владимир (Самохин) был назначен митрополитом Донецким и Мариупольским по решению Священного синода Русской православной церкви 24 октября 2024 года. Он был освобожден при этом от управления Владивостокской епархией.
https://ria.ru/20241124/kusturitsa-1985442228.html
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русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, донецкая народная республика
Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия, Донецкая Народная Республика
Патриарх Кирилл наградил нового главу Донецкой епархии
Патриарх Кирилл наградил нового главу Донецкой епархии орденом князя Владимира