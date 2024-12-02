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Патриарх Кирилл наградил нового главу Донецкой епархии - РИА Новости, 02.12.2024
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14:31 02.12.2024 (обновлено: 14:40 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/patriarkh-1986871105.html
Патриарх Кирилл наградил нового главу Донецкой епархии
Патриарх Кирилл наградил нового главу Донецкой епархии - РИА Новости, 02.12.2024
Патриарх Кирилл наградил нового главу Донецкой епархии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил нового главу Донецкой епархии митрополита Владимира (Самохина) церковным орденом князя Владимира III степени. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T14:31
2024-12-02T14:40
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил нового главу Донецкой епархии митрополита Владимира (Самохина) церковным орденом князя Владимира III степени. Патриарх наградил его "во внимание к усердным архипастырским трудам" после литургии в храме Христа Спасителя в понедельник. Митрополит Владимир (Самохин) был назначен митрополитом Донецким и Мариупольским по решению Священного синода Русской православной церкви 24 октября 2024 года. Он был освобожден при этом от управления Владивостокской епархией.
https://ria.ru/20241124/kusturitsa-1985442228.html
россия
донецкая народная республика
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русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, донецкая народная республика
Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия, Донецкая Народная Республика
Патриарх Кирилл наградил нового главу Донецкой епархии

Патриарх Кирилл наградил нового главу Донецкой епархии орденом князя Владимира

CC BY 2.0 / Saint-Petersburg Theological Academy / Открытие VII Феофановских чтенийГлава Донецкой епархии митрополит Владимир
Глава Донецкой епархии митрополит Владимир - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
CC BY 2.0 / Saint-Petersburg Theological Academy / Открытие VII Феофановских чтений
Глава Донецкой епархии митрополит Владимир. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил нового главу Донецкой епархии митрополита Владимира (Самохина) церковным орденом князя Владимира III степени.
Патриарх наградил его "во внимание к усердным архипастырским трудам" после литургии в храме Христа Спасителя в понедельник.
Митрополит Владимир (Самохин) был назначен митрополитом Донецким и Мариупольским по решению Священного синода Русской православной церкви 24 октября 2024 года.
Он был освобожден при этом от управления Владивостокской епархией.
Сербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Патриарх Кирилл наградил Кустурицу орденом
24 ноября, 14:59
 
Русская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)РоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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