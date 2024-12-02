https://ria.ru/20241202/otravlenie-1986785554.html
В Приморье шестилетняя девочка выпила уксус, перепутав его с водой
В Приморье шестилетняя девочка выпила уксус, перепутав его с водой - РИА Новости, 02.12.2024
В Приморье шестилетняя девочка выпила уксус, перепутав его с водой
Шестилетняя девочка в Приморье госпитализирована после того, как в гостях выпила уксус из бутылки с этикеткой из-под детской воды, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T05:26
2024-12-02T05:26
2024-12-02T05:26
происшествия
уссурийск
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Шестилетняя девочка в Приморье госпитализирована после того, как в гостях выпила уксус из бутылки с этикеткой из-под детской воды, сообщает прокуратура региона. "Семья из Уссурийска находилась в гостях в селе Богуславка Пограничного муниципального округа. Девочка 2018 года рождения, оставшись без присмотра, выпила уксусную эссенцию, разведённую с водой, которая использовалась для уборки жилого помещения. Опасная жидкость находилась в пластиковой ёмкости с этикеткой из-под детской воды. Ребенок госпитализирована. Угрозы её жизни нет", - говорится в сообщении. Семья ранее не состояла на учётах в органах системы профилактики. Прокуратура проводит проверку.
https://ria.ru/20241128/otravlenie-1986192602.html
уссурийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уссурийск
В Приморье шестилетняя девочка выпила уксус, перепутав его с водой
В Приморье шестилетняя девочка отравилась уксусом из бутылки из-под детской воды