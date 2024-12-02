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СК проводит проверку после госпитализации школьников в Северной Осетии - РИА Новости, 02.12.2024
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17:42 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/osetija-1986924731.html
СК проводит проверку после госпитализации школьников в Северной Осетии
СК проводит проверку после госпитализации школьников в Северной Осетии - РИА Новости, 02.12.2024
СК проводит проверку после госпитализации школьников в Северной Осетии
СК проводит проверку по факту госпитализации четверых пятиклассников, которым стало плохо из-за запаха пластикового карандаша в одной из школ Северной Осетии,... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:42
2024-12-02T17:42
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 2 дек - РИА Новости. СК проводит проверку по факту госпитализации четверых пятиклассников, которым стало плохо из-за запаха пластикового карандаша в одной из школ Северной Осетии, сообщает СУСК РФ по региону. Ранее министр образования Северной Осетии Элла Алибекова сообщала, что четверым пятиклассникам из школы №2 в селе Чермен, стало плохо из-за запаха пластикового карандаша. "Дети были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи, в настоящее время угрозы их жизни и здоровью не имеется. По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания проводится процессуальная проверка. Следователем СК опрашиваются должностные лица образовательного учреждения", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проводит проверку после госпитализации школьников в Северной Осетии

СК проводит проверку после госпитализации четырех школьников в Северной Осетии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЯТИГОРСК, 2 дек - РИА Новости. СК проводит проверку по факту госпитализации четверых пятиклассников, которым стало плохо из-за запаха пластикового карандаша в одной из школ Северной Осетии, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее министр образования Северной Осетии Элла Алибекова сообщала, что четверым пятиклассникам из школы №2 в селе Чермен, стало плохо из-за запаха пластикового карандаша.
"Дети были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи, в настоящее время угрозы их жизни и здоровью не имеется. По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания проводится процессуальная проверка. Следователем СК опрашиваются должностные лица образовательного учреждения", - говорится в сообщении.
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