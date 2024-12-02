https://ria.ru/20241202/osetija-1986890333.html

В Северной Осетии школьникам стало плохо из-за запаха карандаша

В Северной Осетии школьникам стало плохо из-за запаха карандаша - РИА Новости, 02.12.2024

В Северной Осетии школьникам стало плохо из-за запаха карандаша

В Северной Осетии четверым пятиклассникам стало плохо на уроке из-за запаха пластикового карандаша, сообщила министр образования республики Элла Алибекова в... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T15:34

2024-12-02T15:34

2024-12-02T17:57

происшествия

республика северная осетия - алания

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ПЯТИГОРСК, 2 дек — РИА Новости. В Северной Осетии четверым пятиклассникам стало плохо на уроке из-за запаха пластикового карандаша, сообщила министр образования республики Элла Алибекова в Telegram-канале."На уроке математики в пятом классе дети чертили отрезок, учитель попросила достать карандаши. Одна из учениц достала некий пластиковый карандаш. Сразу появился резкий запах, четверым ученикам стало плохо", — рассказала она.Инцидент произошел в школе № 2 в Чермене. В школу сразу вызвали скорую, полицию и родителей детей, добавила Алибекова.По ее словам, сейчас состояние всех четверых стабильное, но они останутся в больнице до завтра.Министр отметила, что в школе продолжают работать специалисты, все профильные ведомства взяли ситуацию на контроль.Управление Следственного комитета по Северной Осетии проводит проверку.

https://ria.ru/20240424/vosmiklassnik-1942100834.html

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происшествия, республика северная осетия - алания