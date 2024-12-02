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В Северной Осетии школьникам стало плохо из-за запаха карандаша - РИА Новости, 02.12.2024
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15:34 02.12.2024 (обновлено: 17:57 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/osetija-1986890333.html
В Северной Осетии школьникам стало плохо из-за запаха карандаша
В Северной Осетии школьникам стало плохо из-за запаха карандаша - РИА Новости, 02.12.2024
В Северной Осетии школьникам стало плохо из-за запаха карандаша
В Северной Осетии четверым пятиклассникам стало плохо на уроке из-за запаха пластикового карандаша, сообщила министр образования республики Элла Алибекова в... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T15:34
2024-12-02T17:57
происшествия
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 2 дек — РИА Новости. В Северной Осетии четверым пятиклассникам стало плохо на уроке из-за запаха пластикового карандаша, сообщила министр образования республики Элла Алибекова в Telegram-канале."На уроке математики в пятом классе дети чертили отрезок, учитель попросила достать карандаши. Одна из учениц достала некий пластиковый карандаш. Сразу появился резкий запах, четверым ученикам стало плохо", — рассказала она.Инцидент произошел в школе № 2 в Чермене. В школу сразу вызвали скорую, полицию и родителей детей, добавила Алибекова.По ее словам, сейчас состояние всех четверых стабильное, но они останутся в больнице до завтра.Министр отметила, что в школе продолжают работать специалисты, все профильные ведомства взяли ситуацию на контроль.Управление Следственного комитета по Северной Осетии проводит проверку.
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происшествия, республика северная осетия - алания
Происшествия, Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии школьникам стало плохо из-за запаха карандаша

В Северной Осетии пятиклассникам стало плохо из-за запаха пластикового карандаша

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЯТИГОРСК, 2 дек — РИА Новости. В Северной Осетии четверым пятиклассникам стало плохо на уроке из-за запаха пластикового карандаша, сообщила министр образования республики Элла Алибекова в Telegram-канале.
«
"На уроке математики в пятом классе дети чертили отрезок, учитель попросила достать карандаши. Одна из учениц достала некий пластиковый карандаш. Сразу появился резкий запах, четверым ученикам стало плохо", — рассказала она.
Инцидент произошел в школе № 2 в Чермене. В школу сразу вызвали скорую, полицию и родителей детей, добавила Алибекова.
По ее словам, сейчас состояние всех четверых стабильное, но они останутся в больнице до завтра.
Министр отметила, что в школе продолжают работать специалисты, все профильные ведомства взяли ситуацию на контроль.
Управление Следственного комитета по Северной Осетии проводит проверку.
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