https://ria.ru/20241202/oruzhie-1986781498.html

Доходы крупнейших производителей оружия в мире выросли

Доходы крупнейших производителей оружия в мире выросли - РИА Новости, 02.12.2024

Доходы крупнейших производителей оружия в мире выросли

Доходы 100 крупнейших производящих оружие компаний в мире в 2023 году выросли на 4,2% по сравнению с 2022 годом, следует из опубликованных в понедельник данных... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T03:24

2024-12-02T03:24

2024-12-02T03:35

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Доходы 100 крупнейших производящих оружие компаний в мире в 2023 году выросли на 4,2% по сравнению с 2022 годом, следует из опубликованных в понедельник данных Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). "Доходы 100 крупнейших компаний отрасли от продажи вооружений и оказания военных услуг в 2023 году достигли 632 миллиардов долларов, что в реальном выражении на 4,2% больше, чем в 2022 году", - говорится на сайте организации. По информации института, рост доходов компаний от продажи вооружений был зафиксирован "во всех регионах", в особенности в России и на Ближнем Востоке. Отмечается, что небольшие компании отрасли "более эффективно" реагировали на спрос в области ВПК, связанный с военными конфликтами на Украине и в секторе Газа, "растущей напряженностью в Восточной Азии", а также программами перевооружения в других частях мира. По словам научного сотрудника программы института "Военные расходы и программы производства вооружений" Лоренцо Скараццато, тенденция роста дохода от продажи оружий, вероятно, сохранится и в 2024 году. "Доходы от продажи оружия 100 крупнейших производителей оружия все еще не полностью отражают масштабы спроса, и многие компании начали нанимать персонал, что говорит об их оптимизме в отношении будущих продаж", — сказал он. Издание Financial Times в декабре 2023 года сообщало, что портфель заказов крупнейших мировых оборонных компаний на фоне роста напряженности в мире приблизился к рекордным значениям, увеличившись более чем на 10% за два года.

https://ria.ru/20241201/ukraina-1986739644.html

https://ria.ru/20241201/kitaj-1986689466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ближний восток, украина, в мире