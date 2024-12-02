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Орловский Народный фронт отправил рентген-аппараты и генератор в зону СВО - РИА Новости, 02.12.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
16:25 02.12.2024 (обновлено: 16:30 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/orel-1986903878.html
Орловский Народный фронт отправил рентген-аппараты и генератор в зону СВО
Орловский Народный фронт отправил рентген-аппараты и генератор в зону СВО - РИА Новости, 02.12.2024
Орловский Народный фронт отправил рентген-аппараты и генератор в зону СВО
Орловский Народный фронт отправил на харьковское направление спецоперации два рентген-аппарата для военных госпиталей и генератор для бойцов группировки... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T16:25
2024-12-02T16:30
надежные люди
орловская область
сво
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Орловский Народный фронт отправил на харьковское направление спецоперации два рентген-аппарата для военных госпиталей и генератор для бойцов группировки "Север", сообщили в пресс-службе регионального Народного фронта. "Народный фронт Орловской области передал два рентген-аппарата и мощный генератор на 100 кВт в зону специальной военной операции – группировке "Север". Эта инициатива стала ответом на многочисленные запросы военных госпиталей, нуждающихся в медицинском оборудовании для оказания помощи нашим защитникам. Благодаря поддержке наших партнеров была собрана такая посылка на сумму 50 миллионов рублей менее чем за сутки", – говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе движения, "КАМАЗ" с гуманитарным грузом уже отправился на харьковское направление, и по прибытии бойцы обещают предоставить обратную связь о доставке. "Переданные рентген-аппараты значительно улучшат условия работы медиков в госпиталях. Стационарный рентген будет использоваться для диагностики и лечения раненых бойцов, что крайне важно для их скорейшего выздоровления. Передвижной рентген поможет оперативно выявлять осколки, переломы и повреждения, что необходимо на передовой, где каждая минута на счету", – пояснил руководитель регионального отделения Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, слова которого приводятся в релизе. Генератор, как уточняется, обеспечит электричеством укрепления и блиндажи на новых направлениях, что существенно повысит уровень комфорта и безопасности военнослужащих, позволив им сосредоточиться на выполнении поставленных задач. Всего с начала специальной военной операции Народный фронт Орловской области передал более 8,5 тысячи тонн разной помощи, 19 автомобилей повышенной проходимости и продолжает активную поддержку армии и медицинских учреждений, делая все возможное для обеспечения нашим защитников лучших условий, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20241202/svo-1986822014.html
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орловская область, сво
Надежные люди, Орловская область, СВО
Орловский Народный фронт отправил рентген-аппараты и генератор в зону СВО

Орловский Народный фронт отправил в зону СВО два рентген-аппарата и генератор

© Фото предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской областиГенератор и рентген-аппараты, отправленные Орловским Народным фронтом в зону спецоперации
Генератор и рентген-аппараты, отправленные Орловским Народным фронтом в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской области
Генератор и рентген-аппараты, отправленные Орловским Народным фронтом в зону спецоперации
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Орловский Народный фронт отправил на харьковское направление спецоперации два рентген-аппарата для военных госпиталей и генератор для бойцов группировки "Север", сообщили в пресс-службе регионального Народного фронта.
"Народный фронт Орловской области передал два рентген-аппарата и мощный генератор на 100 кВт в зону специальной военной операции – группировке "Север". Эта инициатива стала ответом на многочисленные запросы военных госпиталей, нуждающихся в медицинском оборудовании для оказания помощи нашим защитникам. Благодаря поддержке наших партнеров была собрана такая посылка на сумму 50 миллионов рублей менее чем за сутки", – говорится в сообщении.
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Как отметили в пресс-службе движения, "КАМАЗ" с гуманитарным грузом уже отправился на харьковское направление, и по прибытии бойцы обещают предоставить обратную связь о доставке.
"Переданные рентген-аппараты значительно улучшат условия работы медиков в госпиталях. Стационарный рентген будет использоваться для диагностики и лечения раненых бойцов, что крайне важно для их скорейшего выздоровления. Передвижной рентген поможет оперативно выявлять осколки, переломы и повреждения, что необходимо на передовой, где каждая минута на счету", – пояснил руководитель регионального отделения Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, слова которого приводятся в релизе.
Генератор, как уточняется, обеспечит электричеством укрепления и блиндажи на новых направлениях, что существенно повысит уровень комфорта и безопасности военнослужащих, позволив им сосредоточиться на выполнении поставленных задач.
Всего с начала специальной военной операции Народный фронт Орловской области передал более 8,5 тысячи тонн разной помощи, 19 автомобилей повышенной проходимости и продолжает активную поддержку армии и медицинских учреждений, делая все возможное для обеспечения нашим защитников лучших условий, добавляется в сообщении.
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Надежные людиОрловская областьСВО
 
 
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