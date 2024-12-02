https://ria.ru/20241202/opasnost-1986929266.html

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 02.12.2024

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T17:57

2024-12-02T17:57

2024-12-02T17:57

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова.

https://ria.ru/20241202/obstrel-1986798929.html

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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность, россия, вооруженные силы украины