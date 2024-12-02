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В УКГВ ООН высказались о ситуации на северо-западе Сирии - РИА Новости, 02.12.2024
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15:34 02.12.2024 (обновлено: 15:35 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/oon-1986890480.html
В УКГВ ООН высказались о ситуации на северо-западе Сирии
В УКГВ ООН высказались о ситуации на северо-западе Сирии - РИА Новости, 02.12.2024
В УКГВ ООН высказались о ситуации на северо-западе Сирии
Ситуация на северо-западе Сирии вызывает обеспокоенность, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) внимательно следит за ней, заявил РИА... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T15:34
2024-12-02T15:35
в мире
алеппо
сирия
хама (мухафаза)
оон
воздушно-космические силы россии
обострение ситуации в сирии — 2024
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ЖЕНЕВА, 2 дек – РИА Новости. Ситуация на северо-западе Сирии вызывает обеспокоенность, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) внимательно следит за ней, заявил РИА Новости пресс-секретарь организации Йенс Лаерке. "Действительно, ситуация на северо-западе Сирии вызывает беспокойство, и мы внимательно следим за этой нестабильной ситуацией", - сказал он. Лаерке добавил, что согласно оперативным обновленным данным организации, опубликованным вечером 1 декабря, гуманитарный доступ и передвижение гражданских лиц в Алеппо становятся все более затрудненными из-за ухудшения ситуации. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 декабря начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 декабря, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241202/aleppo-1986881890.html
https://ria.ru/20241201/ssha-1986742918.html
алеппо
сирия
хама (мухафаза)
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в мире, алеппо, сирия, хама (мухафаза), оон, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Алеппо, Сирия, Хама (мухафаза), ООН, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В УКГВ ООН высказались о ситуации на северо-западе Сирии

УКГВ ООН: нестабильная ситуация на северо-западе Сирии вызывает беспокойство

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 2 дек – РИА Новости. Ситуация на северо-западе Сирии вызывает обеспокоенность, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) внимательно следит за ней, заявил РИА Новости пресс-секретарь организации Йенс Лаерке.
"Действительно, ситуация на северо-западе Сирии вызывает беспокойство, и мы внимательно следим за этой нестабильной ситуацией", - сказал он.
Террористы в районе Алеппо - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Террористы захватили Алеппо при поддержке США и Украины, сообщил источник
Вчера, 15:01
Лаерке добавил, что согласно оперативным обновленным данным организации, опубликованным вечером 1 декабря, гуманитарный доступ и передвижение гражданских лиц в Алеппо становятся все более затрудненными из-за ухудшения ситуации.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 декабря начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 декабря, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
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1 декабря, 18:22
 
В миреАлеппоСирияХама (мухафаза)ООНВоздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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