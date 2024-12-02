https://ria.ru/20241202/oon-1986890480.html

В УКГВ ООН высказались о ситуации на северо-западе Сирии

В УКГВ ООН высказались о ситуации на северо-западе Сирии - РИА Новости, 02.12.2024

В УКГВ ООН высказались о ситуации на северо-западе Сирии

Ситуация на северо-западе Сирии вызывает обеспокоенность, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) внимательно следит за ней, заявил РИА... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T15:34

2024-12-02T15:34

2024-12-02T15:35

в мире

алеппо

сирия

хама (мухафаза)

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воздушно-космические силы россии

обострение ситуации в сирии — 2024

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ЖЕНЕВА, 2 дек – РИА Новости. Ситуация на северо-западе Сирии вызывает обеспокоенность, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) внимательно следит за ней, заявил РИА Новости пресс-секретарь организации Йенс Лаерке. "Действительно, ситуация на северо-западе Сирии вызывает беспокойство, и мы внимательно следим за этой нестабильной ситуацией", - сказал он. Лаерке добавил, что согласно оперативным обновленным данным организации, опубликованным вечером 1 декабря, гуманитарный доступ и передвижение гражданских лиц в Алеппо становятся все более затрудненными из-за ухудшения ситуации. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 декабря начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 декабря, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241202/aleppo-1986881890.html

https://ria.ru/20241201/ssha-1986742918.html

алеппо

сирия

хама (мухафаза)

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в мире, алеппо, сирия, хама (мухафаза), оон, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024