В УКГВ ООН высказались о ситуации на северо-западе Сирии
УКГВ ООН: нестабильная ситуация на северо-западе Сирии вызывает беспокойство
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 2 дек – РИА Новости. Ситуация на северо-западе Сирии вызывает обеспокоенность, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) внимательно следит за ней, заявил РИА Новости пресс-секретарь организации Йенс Лаерке.
"Действительно, ситуация на северо-западе Сирии вызывает беспокойство, и мы внимательно следим за этой нестабильной ситуацией", - сказал он.
Лаерке добавил, что согласно оперативным обновленным данным организации, опубликованным вечером 1 декабря, гуманитарный доступ и передвижение гражданских лиц в Алеппо становятся все более затрудненными из-за ухудшения ситуации.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 декабря начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 декабря, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация