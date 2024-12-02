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Почти 1,3 тысячи жителей Подмосковья прошли онкоскрининг 30 ноября - РИА Новости, 02.12.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:04 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/onkoskrining-1986914760.html
Почти 1,3 тысячи жителей Подмосковья прошли онкоскрининг 30 ноября
Почти 1,3 тысячи жителей Подмосковья прошли онкоскрининг 30 ноября - РИА Новости, 02.12.2024
Почти 1,3 тысячи жителей Подмосковья прошли онкоскрининг 30 ноября
Почти 1,3 тысячи жителей Подмосковья 30 ноября смогли пройти бесплатный онкоскрининг и получить консультацию у специалистов, сообщает пресс-служба регионального РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:04
2024-12-02T17:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
онкология
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Почти 1,3 тысячи жителей Подмосковья 30 ноября смогли пройти бесплатный онкоскрининг и получить консультацию у специалистов, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Пройти обследование смогли жители старше 18 лет. Женщинам были доступны цитологическое исследование шейки матки, маммография/УЗИ молочных желез, а мужчинам: ПСА-тест на рак простаты. Также жители могли пройти диагностику новообразований кожи, КТ- или рентген-исследование. "Мы постоянно напоминаем о важности своевременного прохождения диагностики. Так, для удобства жителей региона каждую последнюю субботу месяца в областных ЦАОПах проводится День открытых дверей, в ходе которого можно бесплатно проверить свое здоровье. В эту субботу почти 1,3 тысячи человек прошли онкоскрининг и получили консультацию специалистов. У 89 была выявлена патология, и они были направлены на дообследование", - сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. Более подробная информация о работе онкологической службы в Подмосковье размещена на онкопортале Минздрава Московской области.
https://ria.ru/20241202/mininvest-1986905152.html
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московская область (подмосковье), онкология
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Онкология
Почти 1,3 тысячи жителей Подмосковья прошли онкоскрининг 30 ноября

Минздрав: 30 ноября почти 1,3 тысячи жителей Подмосковья прошли онкоскрининг

© iStock.com / gorodenkoffРентгеновский аппарат для сканирования в больнице
Рентгеновский аппарат для сканирования в больнице - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Рентгеновский аппарат для сканирования в больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Почти 1,3 тысячи жителей Подмосковья 30 ноября смогли пройти бесплатный онкоскрининг и получить консультацию у специалистов, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Пройти обследование смогли жители старше 18 лет. Женщинам были доступны цитологическое исследование шейки матки, маммография/УЗИ молочных желез, а мужчинам: ПСА-тест на рак простаты. Также жители могли пройти диагностику новообразований кожи, КТ- или рентген-исследование.
"Мы постоянно напоминаем о важности своевременного прохождения диагностики. Так, для удобства жителей региона каждую последнюю субботу месяца в областных ЦАОПах проводится День открытых дверей, в ходе которого можно бесплатно проверить свое здоровье. В эту субботу почти 1,3 тысячи человек прошли онкоскрининг и получили консультацию специалистов. У 89 была выявлена патология, и они были направлены на дообследование", - сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Более подробная информация о работе онкологической службы в Подмосковье размещена на онкопортале Минздрава Московской области.
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Онкология
 
 
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