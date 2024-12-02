https://ria.ru/20241202/onkoskrining-1986914760.html

Почти 1,3 тысячи жителей Подмосковья прошли онкоскрининг 30 ноября

Почти 1,3 тысячи жителей Подмосковья прошли онкоскрининг 30 ноября - РИА Новости, 02.12.2024

Почти 1,3 тысячи жителей Подмосковья прошли онкоскрининг 30 ноября

Почти 1,3 тысячи жителей Подмосковья 30 ноября смогли пройти бесплатный онкоскрининг и получить консультацию у специалистов, сообщает пресс-служба регионального РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T17:04

2024-12-02T17:04

2024-12-02T17:04

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московская область (подмосковье)

онкология

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Почти 1,3 тысячи жителей Подмосковья 30 ноября смогли пройти бесплатный онкоскрининг и получить консультацию у специалистов, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Пройти обследование смогли жители старше 18 лет. Женщинам были доступны цитологическое исследование шейки матки, маммография/УЗИ молочных желез, а мужчинам: ПСА-тест на рак простаты. Также жители могли пройти диагностику новообразований кожи, КТ- или рентген-исследование. "Мы постоянно напоминаем о важности своевременного прохождения диагностики. Так, для удобства жителей региона каждую последнюю субботу месяца в областных ЦАОПах проводится День открытых дверей, в ходе которого можно бесплатно проверить свое здоровье. В эту субботу почти 1,3 тысячи человек прошли онкоскрининг и получили консультацию специалистов. У 89 была выявлена патология, и они были направлены на дообследование", - сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. Более подробная информация о работе онкологической службы в Подмосковье размещена на онкопортале Минздрава Московской области.

https://ria.ru/20241202/mininvest-1986905152.html

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московская область (подмосковье), онкология