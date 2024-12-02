https://ria.ru/20241202/oleni-1986947312.html

На Сахалине освободили от наказания браконьеров, убивших 26 оленей

На Сахалине освободили от наказания браконьеров, убивших 26 оленей - РИА Новости, 02.12.2024

На Сахалине освободили от наказания браконьеров, убивших 26 оленей

Сахалинский областной суд освободил от наказания двух браконьеров, убивших 26 краснокнижных северных оленей, соответствующая информация содержится в карточке... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T19:06

2024-12-02T19:06

2024-12-02T19:06

происшествия

сахалин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985049643_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_88e4fa2b54eb04c6eb3533ed05f3010b.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Сахалинский областной суд освободил от наказания двух браконьеров, убивших 26 краснокнижных северных оленей, соответствующая информация содержится в карточке дела."Зачесть в срок содержания Василенко А.А. под стражей время запрета определенных действий <...> до вступления приговора в законную силу, из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей, подлежащего последовательному зачету <...> из расчета один день содержания под стражей за 2 дня отбывания наказания в колонии-поселении.", — говорится в тексте документа.Аналогичное постановление вынесено второму фигуранту дела, Смирнову Александру Львовичу. В связи с перерасчетом, двух мужчин освободили. По данным суда, уголовное дело было возбуждено в отношении четырех фигурантов.В феврале прошлого года сотрудники лесничества во время рейда по защите и охране объектов животного мира нашли останки 26 особей дикого северного оленя в труднодоступном месте в Охинском районе. По данным СМИ, среди убитых животных были и самки, в том числе беременные.

https://ria.ru/20241101/grebeshok-1981263970.html

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сахалин