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На Сахалине освободили от наказания браконьеров, убивших 26 оленей
На Сахалине освободили от наказания браконьеров, убивших 26 оленей - РИА Новости, 02.12.2024
На Сахалине освободили от наказания браконьеров, убивших 26 оленей
Сахалинский областной суд освободил от наказания двух браконьеров, убивших 26 краснокнижных северных оленей, соответствующая информация содержится в карточке... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T19:06
2024-12-02T19:06
2024-12-02T19:06
происшествия
сахалин
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Сахалинский областной суд освободил от наказания двух браконьеров, убивших 26 краснокнижных северных оленей, соответствующая информация содержится в карточке дела."Зачесть в срок содержания Василенко А.А. под стражей время запрета определенных действий <...> до вступления приговора в законную силу, из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей, подлежащего последовательному зачету <...> из расчета один день содержания под стражей за 2 дня отбывания наказания в колонии-поселении.", — говорится в тексте документа.Аналогичное постановление вынесено второму фигуранту дела, Смирнову Александру Львовичу. В связи с перерасчетом, двух мужчин освободили. По данным суда, уголовное дело было возбуждено в отношении четырех фигурантов.В феврале прошлого года сотрудники лесничества во время рейда по защите и охране объектов животного мира нашли останки 26 особей дикого северного оленя в труднодоступном месте в Охинском районе. По данным СМИ, среди убитых животных были и самки, в том числе беременные.
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происшествия, сахалин
На Сахалине освободили от наказания браконьеров, убивших 26 оленей
На Сахалине суд освободил от наказания 2 браконьеров, убивших 26 оленей
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Сахалинский областной суд освободил от наказания двух браконьеров, убивших 26 краснокнижных северных оленей, соответствующая информация содержится в карточке
дела.
"Зачесть в срок содержания Василенко А.А. под стражей время запрета определенных действий <...> до вступления приговора в законную силу, из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей, подлежащего последовательному зачету <...> из расчета один день содержания под стражей за 2 дня отбывания наказания в колонии-поселении.", — говорится в тексте документа.
Аналогичное постановление вынесено второму фигуранту дела, Смирнову Александру Львовичу. В связи с перерасчетом, двух мужчин освободили. По данным суда, уголовное дело было возбуждено в отношении четырех фигурантов.
В феврале прошлого года сотрудники лесничества во время рейда по защите и охране объектов животного мира нашли останки 26 особей дикого северного оленя в труднодоступном месте в Охинском районе. По данным СМИ, среди убитых животных были и самки, в том числе беременные.