ВСУ выпустили по Белгородской области около 70 снарядов за сутки
Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области 71 снаряд за сутки
Осколки снарядов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Украинские военные выпустили по территории Белгородской области около 70 снарядов за прошедшие сутки, тяжело ранен был один мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 24 населенных пункта в восьми районах области попали под удары со стороны Украины. Были выпущены 71 снаряд и 24 беспилотника. За отчетный день повреждены четыре частных дома, четыре автомобиля, два автобуса, а также полностью разрушен нежилой дом.
"В Борисовском районе сёла Берёзовка, Грузское и Цаповка подверглись атакам 5 беспилотников… В Волоконовском районе хутор Старый подвергся обстрелу с помощью 20 артснарядов, а также хутор Плотвянка атакован одним беспилотником… Над Ивнянским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по семи населенным пунктам выпущены 11 боеприпасов и 8 беспилотников. Получил ранения один мирный житель, пострадавший в тяжёлом состоянии со множественными ранениями рук, ног и живота госпитализирован. В Краснояружском районе по двум селам выпущено 10 боеприпасов и нанесены удары 4 дронами. В Грайворонском округе по трем населенным пунктам выпущено 5 снарядов и совершены атаки с помощью 2 БПЛА.
"В Шебекинском муниципальном округе по посёлку Красное, сёлам Новая Таволжанка, Ржевка, Терезовка, а также хуторам Марьино и Мухин произведено 4 обстрела, в ходе которых выпущено 25 боеприпасов, и совершены атаки 2 беспилотников. Повреждены 3 частных домовладения. В Яковлевском муниципальном округе посёлок Томаровка атакован беспилотником", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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