https://ria.ru/20241202/obstrel-1986798929.html

ВСУ выпустили по Белгородской области около 70 снарядов за сутки

ВСУ выпустили по Белгородской области около 70 снарядов за сутки - РИА Новости, 02.12.2024

ВСУ выпустили по Белгородской области около 70 снарядов за сутки

Украинские военные выпустили по территории Белгородской области около 70 снарядов за прошедшие сутки, тяжело ранен был один мирный житель, сообщил глава региона РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T09:20

2024-12-02T09:20

2024-12-02T09:20

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Украинские военные выпустили по территории Белгородской области около 70 снарядов за прошедшие сутки, тяжело ранен был один мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 24 населенных пункта в восьми районах области попали под удары со стороны Украины. Были выпущены 71 снаряд и 24 беспилотника. За отчетный день повреждены четыре частных дома, четыре автомобиля, два автобуса, а также полностью разрушен нежилой дом. "В Борисовском районе сёла Берёзовка, Грузское и Цаповка подверглись атакам 5 беспилотников… В Волоконовском районе хутор Старый подвергся обстрелу с помощью 20 артснарядов, а также хутор Плотвянка атакован одним беспилотником… Над Ивнянским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по семи населенным пунктам выпущены 11 боеприпасов и 8 беспилотников. Получил ранения один мирный житель, пострадавший в тяжёлом состоянии со множественными ранениями рук, ног и живота госпитализирован. В Краснояружском районе по двум селам выпущено 10 боеприпасов и нанесены удары 4 дронами. В Грайворонском округе по трем населенным пунктам выпущено 5 снарядов и совершены атаки с помощью 2 БПЛА. "В Шебекинском муниципальном округе по посёлку Красное, сёлам Новая Таволжанка, Ржевка, Терезовка, а также хуторам Марьино и Мухин произведено 4 обстрела, в ходе которых выпущено 25 боеприпасов, и совершены атаки 2 беспилотников. Повреждены 3 частных домовладения. В Яковлевском муниципальном округе посёлок Томаровка атакован беспилотником", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241201/vyplaty-1986694024.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия