https://ria.ru/20241202/norvegiya-1986895288.html

Норвегия не планирует строить забор на границе с Россией

Норвегия не планирует строить забор на границе с Россией - РИА Новости, 02.12.2024

Норвегия не планирует строить забор на границе с Россией

Норвегия не планирует строить забор на границе с Россией, заявил посол страны в Москве Роберт Квиле в интервью RTVi. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T15:52

2024-12-02T15:52

2024-12-02T15:52

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Норвегия не планирует строить забор на границе с Россией, заявил посол страны в Москве Роберт Квиле в интервью RTVi. "Нет, нет планов", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По словам дипломата, могло произойти недопонимание, "потому что были некоторые планы построить заграждение". "Однако речь идет о паре сотен метров там, где находится погранпереход. Но забор вдоль норвежско-российской границы не имеет смысла", - пояснил дипломат. Ранее министр юстиции и общественной безопасности страны Эмили Энгер Мель Норвегии заявила, что власти страны рассматривают возможность строительства забора вдоль границы с Россией. По ее словам, в настоящее время правительство страны рассматривает "несколько мер" по укреплению безопасности на границе с РФ, среди которых установка ограждений, увеличение числа пограничников, а также усиление контроля.

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