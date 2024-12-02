Норвегия не планирует строить забор на границе с Россией
Посол Норвегия заявил об отсутствии планов строить забор на границе с Россией
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкДорожный указатель в сторону города Киркенеса в Норвегии
Дорожный указатель в сторону города Киркенеса в Норвегии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Норвегия не планирует строить забор на границе с Россией, заявил посол страны в Москве Роберт Квиле в интервью RTVi.
"Нет, нет планов", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам дипломата, могло произойти недопонимание, "потому что были некоторые планы построить заграждение".
"Однако речь идет о паре сотен метров там, где находится погранпереход. Но забор вдоль норвежско-российской границы не имеет смысла", - пояснил дипломат.
Ранее министр юстиции и общественной безопасности страны Эмили Энгер Мель Норвегии заявила, что власти страны рассматривают возможность строительства забора вдоль границы с Россией. По ее словам, в настоящее время правительство страны рассматривает "несколько мер" по укреплению безопасности на границе с РФ, среди которых установка ограждений, увеличение числа пограничников, а также усиление контроля.
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