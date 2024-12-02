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Норвегия не планирует строить забор на границе с Россией - РИА Новости, 02.12.2024
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15:52 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/norvegiya-1986895288.html
Норвегия не планирует строить забор на границе с Россией
Норвегия не планирует строить забор на границе с Россией - РИА Новости, 02.12.2024
Норвегия не планирует строить забор на границе с Россией
Норвегия не планирует строить забор на границе с Россией, заявил посол страны в Москве Роберт Квиле в интервью RTVi. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T15:52
2024-12-02T15:52
в мире
россия
норвегия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Норвегия не планирует строить забор на границе с Россией, заявил посол страны в Москве Роберт Квиле в интервью RTVi. "Нет, нет планов", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По словам дипломата, могло произойти недопонимание, "потому что были некоторые планы построить заграждение". "Однако речь идет о паре сотен метров там, где находится погранпереход. Но забор вдоль норвежско-российской границы не имеет смысла", - пояснил дипломат. Ранее министр юстиции и общественной безопасности страны Эмили Энгер Мель Норвегии заявила, что власти страны рассматривают возможность строительства забора вдоль границы с Россией. По ее словам, в настоящее время правительство страны рассматривает "несколько мер" по укреплению безопасности на границе с РФ, среди которых установка ограждений, увеличение числа пограничников, а также усиление контроля.
https://ria.ru/20241130/norvegiya-1986604069.html
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в мире, россия, норвегия
В мире, Россия, Норвегия
Норвегия не планирует строить забор на границе с Россией

Посол Норвегия заявил об отсутствии планов строить забор на границе с Россией

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкДорожный указатель в сторону города Киркенеса в Норвегии
Дорожный указатель в сторону города Киркенеса в Норвегии - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Дорожный указатель в сторону города Киркенеса в Норвегии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Норвегия не планирует строить забор на границе с Россией, заявил посол страны в Москве Роберт Квиле в интервью RTVi.
"Нет, нет планов", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам дипломата, могло произойти недопонимание, "потому что были некоторые планы построить заграждение".
"Однако речь идет о паре сотен метров там, где находится погранпереход. Но забор вдоль норвежско-российской границы не имеет смысла", - пояснил дипломат.
Ранее министр юстиции и общественной безопасности страны Эмили Энгер Мель Норвегии заявила, что власти страны рассматривают возможность строительства забора вдоль границы с Россией. По ее словам, в настоящее время правительство страны рассматривает "несколько мер" по укреплению безопасности на границе с РФ, среди которых установка ограждений, увеличение числа пограничников, а также усиление контроля.
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