https://ria.ru/20241202/noginsk-1986917172.html

Зачинщика массовой драки подростков в Ногинске арестовали

Зачинщика массовой драки подростков в Ногинске арестовали - РИА Новости, 02.12.2024

Зачинщика массовой драки подростков в Ногинске арестовали

Суд арестован зачинщика массовой драки с участием подростков в Ногинске, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T17:11

2024-12-02T17:11

2024-12-02T17:27

происшествия

ногинск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Суд арестован зачинщика массовой драки с участием подростков в Ногинске, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. По данным следствия, 30 ноября в Ногинске произошла массовая драка подростков. Ранее отмечалось, что "причиной драки стало противоправное поведение несовершеннолетнего представителя цыганского этноса, который беспричинно вступил в конфликт с местным подростком, после чего, применяя к нему физическую силу и угрожая применением газового баллончика, отобрал у него телефон". Позднее стало известно, что этот же подросток из-за малозначительного повода избил прохожего. Против него возбуждено уголовное дело по статьям о разбое и хулиганстве. "По ходатайству следствия городским судом в отношении 17-летнего подростка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 01.02.2025 включительно", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241202/proverka-1986916848.html

ногинск

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происшествия, ногинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)