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Зачинщика массовой драки подростков в Ногинске арестовали - РИА Новости, 02.12.2024
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17:11 02.12.2024 (обновлено: 17:27 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/noginsk-1986917172.html
Зачинщика массовой драки подростков в Ногинске арестовали
Зачинщика массовой драки подростков в Ногинске арестовали - РИА Новости, 02.12.2024
Зачинщика массовой драки подростков в Ногинске арестовали
Суд арестован зачинщика массовой драки с участием подростков в Ногинске, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:11
2024-12-02T17:27
происшествия
ногинск
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Суд арестован зачинщика массовой драки с участием подростков в Ногинске, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. По данным следствия, 30 ноября в Ногинске произошла массовая драка подростков. Ранее отмечалось, что "причиной драки стало противоправное поведение несовершеннолетнего представителя цыганского этноса, который беспричинно вступил в конфликт с местным подростком, после чего, применяя к нему физическую силу и угрожая применением газового баллончика, отобрал у него телефон". Позднее стало известно, что этот же подросток из-за малозначительного повода избил прохожего. Против него возбуждено уголовное дело по статьям о разбое и хулиганстве. "По ходатайству следствия городским судом в отношении 17-летнего подростка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 01.02.2025 включительно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241202/proverka-1986916848.html
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происшествия, ногинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ногинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Зачинщика массовой драки подростков в Ногинске арестовали

Суд заключил под стражу зачинщика массовой драки подростков в Ногинске

© ГСУ СК России по Московской области/TelegramСуд арестован зачинщика массовой драки с участием подростков в Ногинске
Суд арестован зачинщика массовой драки с участием подростков в Ногинске - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© ГСУ СК России по Московской области/Telegram
Суд арестован зачинщика массовой драки с участием подростков в Ногинске
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Суд арестован зачинщика массовой драки с участием подростков в Ногинске, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.
По данным следствия, 30 ноября в Ногинске произошла массовая драка подростков. Ранее отмечалось, что "причиной драки стало противоправное поведение несовершеннолетнего представителя цыганского этноса, который беспричинно вступил в конфликт с местным подростком, после чего, применяя к нему физическую силу и угрожая применением газового баллончика, отобрал у него телефон". Позднее стало известно, что этот же подросток из-за малозначительного повода избил прохожего. Против него возбуждено уголовное дело по статьям о разбое и хулиганстве.
"По ходатайству следствия городским судом в отношении 17-летнего подростка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 01.02.2025 включительно", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияНогинскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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