Зачинщика массовой драки подростков в Ногинске задержали
СК: причины массовой драки подростков в Ногинске установлены, зачинщик задержан
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Следователи разобрались в причинах массовой драки подростков в Ногинске, зачинщик задержан, говорится в сообщении в Telegram-канале СК России.
Ряд Telegram-каналов сообщил о массовой драке в Ногинске, произошедшей 30 ноября. Как уточнялось, сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента в центре города.
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В Следственном комитете отметили, что следователями в кратчайшие сроки установлены обстоятельства массовой драки, произошедшей между двумя группами подростков.
"Офицеры СК России установили, что причиной драки стало противоправное поведение несовершеннолетнего представителя цыганского этноса, который беспричинно вступил в конфликт с местным подростком, после чего, применяя к нему физическую силу и угрожая применением газового баллончика, отобрал у него телефон. Следователями получены данные о личностях всех участников последующего конфликта. По факту разбоя территориальными следственными органами подмосковного СК возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 162 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранителями также установлена причастность фигуранта к совершению еще одного преступления.
"Неделю назад подросток из-за малозначительного повода избил прохожего. По данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). Оба уголовных дела соединены в одно производство", - сообщили в ведомстве.
В настоящее время злоумышленник задержан, в суд направлено ходатайство о его аресте. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у председателя СК России Александра Бастрыкина.
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