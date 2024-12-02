Рейтинг@Mail.ru
Зачинщика массовой драки подростков в Ногинске задержали - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/noginsk-1986910009.html
Зачинщика массовой драки подростков в Ногинске задержали
Зачинщика массовой драки подростков в Ногинске задержали - РИА Новости, 02.12.2024
Зачинщика массовой драки подростков в Ногинске задержали
Следователи разобрались в причинах массовой драки подростков в Ногинске, зачинщик задержан, говорится в сообщении в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T16:43
2024-12-02T16:43
происшествия
россия
ногинск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Следователи разобрались в причинах массовой драки подростков в Ногинске, зачинщик задержан, говорится в сообщении в Telegram-канале СК России. Ряд Telegram-каналов сообщил о массовой драке в Ногинске, произошедшей 30 ноября. Как уточнялось, сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента в центре города. В Следственном комитете отметили, что следователями в кратчайшие сроки установлены обстоятельства массовой драки, произошедшей между двумя группами подростков. "Офицеры СК России установили, что причиной драки стало противоправное поведение несовершеннолетнего представителя цыганского этноса, который беспричинно вступил в конфликт с местным подростком, после чего, применяя к нему физическую силу и угрожая применением газового баллончика, отобрал у него телефон. Следователями получены данные о личностях всех участников последующего конфликта. По факту разбоя территориальными следственными органами подмосковного СК возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 162 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что правоохранителями также установлена причастность фигуранта к совершению еще одного преступления. "Неделю назад подросток из-за малозначительного повода избил прохожего. По данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). Оба уголовных дела соединены в одно производство", - сообщили в ведомстве. В настоящее время злоумышленник задержан, в суд направлено ходатайство о его аресте. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у председателя СК России Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20241125/arest-1985595201.html
https://ria.ru/20241122/arest-1985254418.html
россия
ногинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_227c624859110365207d1d5f82c95fa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ногинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ногинск, Следственный комитет России (СК РФ)
Зачинщика массовой драки подростков в Ногинске задержали

СК: причины массовой драки подростков в Ногинске установлены, зачинщик задержан

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Следователи разобрались в причинах массовой драки подростков в Ногинске, зачинщик задержан, говорится в сообщении в Telegram-канале СК России.
Ряд Telegram-каналов сообщил о массовой драке в Ногинске, произошедшей 30 ноября. Как уточнялось, сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента в центре города.
Один из подсудимых, устроивших массовую драку во владимирском клубе - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Во Владимире арестовали троих участников массовой драки в клубе
25 ноября, 15:05
В Следственном комитете отметили, что следователями в кратчайшие сроки установлены обстоятельства массовой драки, произошедшей между двумя группами подростков.
"Офицеры СК России установили, что причиной драки стало противоправное поведение несовершеннолетнего представителя цыганского этноса, который беспричинно вступил в конфликт с местным подростком, после чего, применяя к нему физическую силу и угрожая применением газового баллончика, отобрал у него телефон. Следователями получены данные о личностях всех участников последующего конфликта. По факту разбоя территориальными следственными органами подмосковного СК возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 162 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранителями также установлена причастность фигуранта к совершению еще одного преступления.
"Неделю назад подросток из-за малозначительного повода избил прохожего. По данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). Оба уголовных дела соединены в одно производство", - сообщили в ведомстве.
В настоящее время злоумышленник задержан, в суд направлено ходатайство о его аресте. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у председателя СК России Александра Бастрыкина.
Один из участников массовой драки, арестованный во Владимире - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Суд арестовал участников массовой драки во Владимире
22 ноября, 18:03
 
ПроисшествияРоссияНогинскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала