https://ria.ru/20241202/noginsk-1986910009.html

Зачинщика массовой драки подростков в Ногинске задержали

Зачинщика массовой драки подростков в Ногинске задержали - РИА Новости, 02.12.2024

Зачинщика массовой драки подростков в Ногинске задержали

Следователи разобрались в причинах массовой драки подростков в Ногинске, зачинщик задержан, говорится в сообщении в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T16:43

2024-12-02T16:43

2024-12-02T16:43

происшествия

россия

ногинск

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Следователи разобрались в причинах массовой драки подростков в Ногинске, зачинщик задержан, говорится в сообщении в Telegram-канале СК России. Ряд Telegram-каналов сообщил о массовой драке в Ногинске, произошедшей 30 ноября. Как уточнялось, сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента в центре города. В Следственном комитете отметили, что следователями в кратчайшие сроки установлены обстоятельства массовой драки, произошедшей между двумя группами подростков. "Офицеры СК России установили, что причиной драки стало противоправное поведение несовершеннолетнего представителя цыганского этноса, который беспричинно вступил в конфликт с местным подростком, после чего, применяя к нему физическую силу и угрожая применением газового баллончика, отобрал у него телефон. Следователями получены данные о личностях всех участников последующего конфликта. По факту разбоя территориальными следственными органами подмосковного СК возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 162 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что правоохранителями также установлена причастность фигуранта к совершению еще одного преступления. "Неделю назад подросток из-за малозначительного повода избил прохожего. По данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). Оба уголовных дела соединены в одно производство", - сообщили в ведомстве. В настоящее время злоумышленник задержан, в суд направлено ходатайство о его аресте. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у председателя СК России Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20241125/arest-1985595201.html

https://ria.ru/20241122/arest-1985254418.html

россия

ногинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ногинск, следственный комитет россии (ск рф)