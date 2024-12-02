https://ria.ru/20241202/nikolaev-1986922109.html

Николаев: разработку программы развития Чувашии завершат до конца года

Николаев: разработку программы развития Чувашии завершат до конца года - РИА Новости, 02.12.2024

Николаев: разработку программы развития Чувашии завершат до конца года

Разработка комплексной программы развития Чувашской Республики до 2030 года должна быть закончена уже до конца этого года, сообщил в интервью национальному... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T17:29

2024-12-02T17:29

2024-12-02T17:29

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Разработка комплексной программы развития Чувашской Республики до 2030 года должна быть закончена уже до конца этого года, сообщил в интервью национальному телевидению Чувашии глава региона Олег Николаев. "Документ очень объемный, была задача учесть все факторы, которые свойственны каждому отдельному муниципалитету, все собрать воедино. Еще необходимо было все наши планы синхронизировать с планами развития страны. Они дальше декомпозируются на регионы, также как и мы декомпозируем наши планы на муниципалитеты. На сегодняшний день мы все первичные данные собрали и находимся на стадии оформления наших наработок в конкретные стратегии, направления, синхронизации их между собой, раскладки по источникам финансирования", - отметил Николаев. По его словам, разработка программы ведется на основе приоритизации, выделяя звенья, которые надо реализовать в первую очередь. "И ровно поэтому были еще обсуждения проектов-драйверов по отраслевому, муниципальному принципам, которые важны и нужны каждой территории", - сказал глава региона.

https://ria.ru/20241202/nikolaev-1986918840.html

чувашская республика (чувашия)

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чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)