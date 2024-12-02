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Николаев: развитие экономики ведет к росту налоговых поступлений - РИА Новости, 02.12.2024
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17:17 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/nikolaev-1986918840.html
Николаев: развитие экономики ведет к росту налоговых поступлений
Николаев: развитие экономики ведет к росту налоговых поступлений - РИА Новости, 02.12.2024
Николаев: развитие экономики ведет к росту налоговых поступлений
Когда развивается экономика, автоматически растут налоговые поступления, это очевидно, отметил в интервью национальному телевидению Чувашии глава региона Олег... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:17
2024-12-02T17:17
олег николаев (политик)
чувашская республика (чувашия)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Когда развивается экономика, автоматически растут налоговые поступления, это очевидно, отметил в интервью национальному телевидению Чувашии глава региона Олег Николаев. "И меня лично радует, что мы за последние годы обогнали по налоговым поступлениям во всю бюджетную систему те регионы, от которых мы всегда отставали, это Ульяновская, Кировская области. Они считались более промышленными и развитыми регионами", - сказал Николаев. По его словам, это дает дополнительные возможности реализовывать проекты в различных сферах, поддержать людей, которые нуждаются в помощи со стороны государства. Это и дети-сироты, и многодетные семьи, это другие категории населения, в том числе дети войны, которым в следующем году планируется выплатить единовременную денежную выплату в честь 80-летия Победы. "И самое главное, все это позволяет привлекать дополнительные средства из федерального бюджета. Я бы хотел сразу привлечь внимание к важным для республики проектам. Это лыжероллерная трасса, которая была незавершенным объектом, Центр водных видов спорта, тот же музей Андрияна Григорьевича Николаева. Мы вкладываем больше, чтобы привлечь больше федеральных средств. Тем самым ускоряем процесс. Ну и не забываем о поддержке экономики. Если посмотрим по цифрам, то за последние годы эти направления нами поддерживаются не менее ускоренно, чем социальные. Как эффект - повышение налоговых отчислений в бюджет", - отметил Николаев.
https://ria.ru/20241202/nikolaev-1986917602.html
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олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия)
Олег Николаев (политик), Чувашская Республика (Чувашия)
Николаев: развитие экономики ведет к росту налоговых поступлений

Николаев отметил, что развитие экономики Чувашии ведет к росту налоговых сборов

© Фото : официальный сайт Олега НиколаеваГлава Чувашии Олег Николаев
Глава Чувашии Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : официальный сайт Олега Николаева
Глава Чувашии Олег Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Когда развивается экономика, автоматически растут налоговые поступления, это очевидно, отметил в интервью национальному телевидению Чувашии глава региона Олег Николаев.
"И меня лично радует, что мы за последние годы обогнали по налоговым поступлениям во всю бюджетную систему те регионы, от которых мы всегда отставали, это Ульяновская, Кировская области. Они считались более промышленными и развитыми регионами", - сказал Николаев.
По его словам, это дает дополнительные возможности реализовывать проекты в различных сферах, поддержать людей, которые нуждаются в помощи со стороны государства. Это и дети-сироты, и многодетные семьи, это другие категории населения, в том числе дети войны, которым в следующем году планируется выплатить единовременную денежную выплату в честь 80-летия Победы.
"И самое главное, все это позволяет привлекать дополнительные средства из федерального бюджета. Я бы хотел сразу привлечь внимание к важным для республики проектам. Это лыжероллерная трасса, которая была незавершенным объектом, Центр водных видов спорта, тот же музей Андрияна Григорьевича Николаева. Мы вкладываем больше, чтобы привлечь больше федеральных средств. Тем самым ускоряем процесс. Ну и не забываем о поддержке экономики. Если посмотрим по цифрам, то за последние годы эти направления нами поддерживаются не менее ускоренно, чем социальные. Как эффект - повышение налоговых отчислений в бюджет", - отметил Николаев.
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