https://ria.ru/20241202/nikolaev-1986918127.html

Николаев: Чувашия направит средства из федбюджета на развитие региона

Николаев: Чувашия направит средства из федбюджета на развитие региона - РИА Новости, 02.12.2024

Николаев: Чувашия направит средства из федбюджета на развитие региона

На все объекты, развитие которых обсуждалось с президентом в рамках его визита в феврале, на которые необходимо было финансирование, предусмотрены деньги в... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T17:15

2024-12-02T17:15

2024-12-02T17:15

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. На все объекты, развитие которых обсуждалось с президентом в рамках его визита в феврале, на которые необходимо было финансирование, предусмотрены деньги в трехлетнем цикле, сообщил в интервью национальному телевидению Чувашии глава региона Олег Николаев. "Это, прежде всего, Республиканская клиническая больница - крупнейший объект, который нам нужен, чтобы полноценно обеспечивать качество медпомощи. Действующая больница пока позволяет выполнять большинство задач. Но с точки зрения дальнейшей маршрутизации, использования всех возможных технологий, там просто физически невозможно это делать. Пока, с 2026 года мы видим, у нас стоят средства, и мы должны войти в стройку", - отметил Николаев. Кроме того, речь шла о двух школах в микрорайоне "Новый город" и в "Радужном", причем в "Новом городе" уже в 2025 году. "Это также реконструкция музея имени Андрияна Григорьевича Николаева. Очень нужный, важный для нас объект. Он уже стал межрегиональным музейно-образовательный центр обучения и воспитания детей. И то пространство, которое там сегодня имеется, не позволяет полноценно охватить вниманием детишек из 20 регионов. В прошлом году их прибыло 70 тысяч", - сказал глава Чувашии. Кроме того, на выделенные средства реконструируют Чебоксарский аэропорт. "Перрон находится в активной фазе проектирования, и есть полное заверение со стороны Росавиации, что уже в марте месяце будут завершены проектные работы, и к началу сезона постараемся начать соответствующие работы и обеспечить расширение перрона. А это возможность приема большего количества самолетов одномоментно. Само здание аэропорта позволяет это делать, пока перрон будет являться сдерживающим фактором", - пояснил Николаев. По его словам, есть и другие объекты, развитие которых важно для Республики. Это расширение трассы М-7 от Горьковского поворота до Кугесь. Объект идет по линии федерального бюджета, Росавтодора, но в целом, в рамках пятилетней программы этот проект точно реализован. Там должны появиться четыре современные развязки, которые позволят развести потоки и решить одну из главных, волнующих людей проблем. "Я бы хотел напомнить, что Президентом принят ряд решений, которые расширяют наши возможности. Это, во-первых, списание долгов регионов, части кредитов, которые были предоставлены бюджетом Российской Федерации. В рамках этого решения Чувашия сможет направить на инвестиции в инфраструктуру примерно 5,8 миллиарда рублей. Это хорошие деньги. Кроме того, ежегодно по поручению президента с 2026 года будет распределяться не менее 250 миллиардов рублей также на развитие инфраструктуры. На Чувашскую Республику будет попадать от трех до пяти миллиардов рублей. Это хорошие средства, которые нам позволят ускоренно модернизировать инфраструктуру различного назначения", - подчеркнул Николаев. Он пояснил, что полученные пять миллиардов инфраструктурных бюджетных кредитов можно будет не возвращать, а направлять на следующие проекты. Поэтому все решения позволят достаточно эффективно реализовывать проекты развития, в том числе благодаря индивидуальной программе социально-экономического развития, которая в ближайшее время будет утверждена. "И дополнительные шесть миллиардов рублей, ежегодно по одному миллиарду рублей, мы получим, чтобы реализовать очень важные направления. Это развитие хмелеводства, почти два миллиарда рублей, создание причальной инфраструктуры в Мариинском Посаде и Козловке. Естественно, дальнейшая поддержка наших производственников, чтобы они более быстрыми темпами могли модернизировать цеха, закупить новое оборудование. Ровно по таким направлениям заложена соответствующая поддержка в рамках индивидуальной программы. И тем самым мы намерены ускорить или как минимум поддержать те темпы развития, которые мы набрали в текущий период", - сказал Николаев.

https://ria.ru/20241202/nikolaev-1986917602.html

https://ria.ru/20241202/chuvashiya-1986899839.html

https://ria.ru/20241202/asam-1986891229.html

чувашская республика (чувашия)

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чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральное дорожное агентство (росавтодор)