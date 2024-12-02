https://ria.ru/20241202/nikolaev-1986917602.html
Николаев: чувашская вышивка входит в наш обиход
Николаев: чувашская вышивка входит в наш обиход - РИА Новости, 02.12.2024
Николаев: чувашская вышивка входит в наш обиход
За прошедшие годы появилось не менее 10 брендов одежды, которые так или иначе основаны на чувашской вышивке и на чувашских символах, рассказал в интервью... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:12
2024-12-02T17:12
2024-12-02T17:13
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. За прошедшие годы появилось не менее 10 брендов одежды, которые так или иначе основаны на чувашской вышивке и на чувашских символах, рассказал в интервью национальному телевидению Чувашии глава региона Олег Николаев. "Мне кажется, все больше и больше людей с удовольствием надевает одежду либо с элементами чувашской национальной вышивки, либо вообще сделанную и стилизованную под чувашскую вышивку и с элементами чувашских символов. Это радует. <…> Ну, а 26 ноября - праздник, посвященный чувашской вышивке, который мы празднуем в пятый раз. <…> Но мне кажется, самое главное - чувашская вышивка входит в наш обиход, не только в виде одежды", - отметил Николаев. Глава Республики также сказал, что его сильно радует, как дети с удовольствием занимаются вышивкой, не только в сельской местности, но и в городе. "И видно, как они это делают увлеченно. Здесь исходим из того, что вышивка развивает очень многое в человеке - начиная от моторики, заканчивая внутренними составляющими, погружает нас в историю, соединяет с источниками силы наших предков", - поделился Николаев. Он также добавил, что в регионе активно реализуется проект по созданию отдельного выставочного зала под брендом "Музей вышитой карты России". "До конца года, как меня заверяют строители, объект будет введен в эксплуатацию", - сказал глава Чувашской Республики.
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чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)
Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик)
Николаев: чувашская вышивка входит в наш обиход
Николаев отметил, что появилось много брендов одежды с чувашской вышивкой
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
За прошедшие годы появилось не менее 10 брендов одежды, которые так или иначе основаны на чувашской вышивке и на чувашских символах, рассказал в интервью национальному телевидению Чувашии глава региона Олег Николаев
.
"Мне кажется, все больше и больше людей с удовольствием надевает одежду либо с элементами чувашской национальной вышивки, либо вообще сделанную и стилизованную под чувашскую вышивку и с элементами чувашских символов. Это радует. <…> Ну, а 26 ноября - праздник, посвященный чувашской вышивке, который мы празднуем в пятый раз. <…> Но мне кажется, самое главное - чувашская вышивка входит в наш обиход, не только в виде одежды", - отметил Николаев.
Глава Республики также сказал, что его сильно радует, как дети с удовольствием занимаются вышивкой, не только в сельской местности, но и в городе. "И видно, как они это делают увлеченно. Здесь исходим из того, что вышивка развивает очень многое в человеке - начиная от моторики, заканчивая внутренними составляющими, погружает нас в историю, соединяет с источниками силы наших предков", - поделился Николаев.
Он также добавил, что в регионе активно реализуется проект по созданию отдельного выставочного зала под брендом "Музей вышитой карты России". "До конца года, как меня заверяют строители, объект будет введен в эксплуатацию", - сказал глава Чувашской Республики
.