https://ria.ru/20241202/nikolaev-1986885191.html

Николаев: экономию от закупок нужно направлять на проекты развития Чувашии

Николаев: экономию от закупок нужно направлять на проекты развития Чувашии - РИА Новости, 02.12.2024

Николаев: экономию от закупок нужно направлять на проекты развития Чувашии

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что экономия по итогам закупок должна сразу направляться на финансирование проектов развития региона, сообщает пресс-служба РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T15:14

2024-12-02T15:14

2024-12-02T15:14

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

экономика

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что экономия по итогам закупок должна сразу направляться на финансирование проектов развития региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Такое поручение он дал на еженедельной планерке в Доме правительства при рассмотрении предварительных итогов осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики и муниципальных нужд за 2024 год. В настоящее время, по словам главы республики, сэкономленные в результате закупок средства направляются в резервный фонд кабинета министров Чувашской Республики и только в конце года распределяются на дополнительное материально-техническое оснащение социальных учреждений и ремонт объектов капитального строительства. Как доложил руководитель Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам Сергей Егоров, по итогам закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд бюджетная эффективность составила 2,7 миллиарда рублей. Всего на 29 ноября, общий объем таких закупок составил 54 миллиарда рублей, что на 12 миллиардов рублей больше показателя 2023 года. По словам первого вице-премьера – министра финансов Чувашии Михаила Ноздрякова, хорошим подспорьем в организации мониторинга закупочных процедур являются интегрированные сервисы – Единая информационная система, Региональная информационная система управления закупками Чувашской Республики и Бюджет-Смарт в области платежей по контрактам. "Это позволяет осуществлять ежедневный оперативный контроль за проведением закупок от планирования и доведения лимитов до заключения контрактов, а также оценивать бюджетную эффективность проведенных торгов", - уточнил он. Учитывая, что порядка 50% объема конкурентных способов закупок приходится на малый бизнес и социально ориентированные некоммерческие организации, а это 23,5 миллиарда рублей, следующим этапом цифровизации должно стать внедрение с 1 января 2025 года модуля "малые закупки" для государственных и муниципальных заказчиков (электронного магазина закупок малого объема).

https://ria.ru/20241130/nikolaev-1986453188.html

https://ria.ru/20241130/gubernatornikolaev-1986451414.html

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чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), экономика