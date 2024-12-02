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Нетаньяху осудил обстрел поста ЦАХАЛ на Голанских высотах "Хезболлой"

Нетаньяху осудил обстрел поста ЦАХАЛ на Голанских высотах "Хезболлой" - РИА Новости, 02.12.2024

Нетаньяху осудил обстрел поста ЦАХАЛ на Голанских высотах "Хезболлой"

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал серьезным нарушением обстрел армейского поста на Голанских высотах со стороны движения "Хезболлах" и пообещал... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T20:39

2024-12-02T20:39

2024-12-02T20:39

в мире

израиль

голанские высоты

биньямин нетаньяху

исраэль кац

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал серьезным нарушением обстрел армейского поста на Голанских высотах со стороны движения "Хезболлах" и пообещал решительную ответную реакцию. "Обстрел "Хезболлах" района Хар-Дов является серьезным нарушением режима прекращения огня, и Израиль ответит на это решительно. Мы намерены продолжать обеспечивать соблюдение режима прекращения огня и реагировать на любое нарушение со стороны "Хезболах" - как незначительное, так и серьезное", - заявил премьер. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее сообщила о пуске двух ракет по приграничному району на севере Голанских высот со стороны движения "Хезболлах", инцидент обошелся без жертв. Министр обороны Израиля Исраэль Кац звявил, что был обстрелян армейский пост и пообещал жесткий ответ.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, израиль, голанские высоты, биньямин нетаньяху, исраэль кац, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024