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Нетаньяху осудил обстрел поста ЦАХАЛ на Голанских высотах "Хезболлой" - РИА Новости, 02.12.2024
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20:39 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/netanyakhu-1986962226.html
Нетаньяху осудил обстрел поста ЦАХАЛ на Голанских высотах "Хезболлой"
Нетаньяху осудил обстрел поста ЦАХАЛ на Голанских высотах "Хезболлой" - РИА Новости, 02.12.2024
Нетаньяху осудил обстрел поста ЦАХАЛ на Голанских высотах "Хезболлой"
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал серьезным нарушением обстрел армейского поста на Голанских высотах со стороны движения "Хезболлах" и пообещал... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T20:39
2024-12-02T20:39
в мире
израиль
голанские высоты
биньямин нетаньяху
исраэль кац
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал серьезным нарушением обстрел армейского поста на Голанских высотах со стороны движения "Хезболлах" и пообещал решительную ответную реакцию. "Обстрел "Хезболлах" района Хар-Дов является серьезным нарушением режима прекращения огня, и Израиль ответит на это решительно. Мы намерены продолжать обеспечивать соблюдение режима прекращения огня и реагировать на любое нарушение со стороны "Хезболах" - как незначительное, так и серьезное", - заявил премьер. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее сообщила о пуске двух ракет по приграничному району на севере Голанских высот со стороны движения "Хезболлах", инцидент обошелся без жертв. Министр обороны Израиля Исраэль Кац звявил, что был обстрелян армейский пост и пообещал жесткий ответ.
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в мире, израиль, голанские высоты, биньямин нетаньяху, исраэль кац, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Голанские высоты, Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Нетаньяху осудил обстрел поста ЦАХАЛ на Голанских высотах "Хезболлой"

Нетаньяху назвал серьезным нарушением перемирия обстрел поста ЦАХАЛ "Хезболлой"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал серьезным нарушением обстрел армейского поста на Голанских высотах со стороны движения "Хезболлах" и пообещал решительную ответную реакцию.
"Обстрел "Хезболлах" района Хар-Дов является серьезным нарушением режима прекращения огня, и Израиль ответит на это решительно. Мы намерены продолжать обеспечивать соблюдение режима прекращения огня и реагировать на любое нарушение со стороны "Хезболах" - как незначительное, так и серьезное", - заявил премьер.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее сообщила о пуске двух ракет по приграничному району на севере Голанских высот со стороны движения "Хезболлах", инцидент обошелся без жертв.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац звявил, что был обстрелян армейский пост и пообещал жесткий ответ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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В миреИзраильГоланские высотыБиньямин НетаньяхуИсраэль КацХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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