https://ria.ru/20241202/nefteprovod-1986773577.html
Оператор "Дружбы" рассматривает любые причины повреждения трубопровода
Оператор "Дружбы" рассматривает любые причины повреждения трубопровода - РИА Новости, 02.12.2024
Оператор "Дружбы" рассматривает любые причины повреждения трубопровода
Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN не исключает никаких причин повреждения трубопровода, в том числе диверсии, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T00:16
2024-12-02T00:16
2024-12-02T01:07
в мире
польша
нефтепровод "дружба"
диверсия
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ВАРШАВА, 2 дек - РИА Новости. Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN не исключает никаких причин повреждения трубопровода, в том числе диверсии, сообщил РИА Новости представитель компании.Ранее Государственная пожарная служба республики сообщила, что в районе Пнево Великопольского воеводства произошла утечка из нефтепровода "Дружба". В связи с аварией угрозы возгорания или взрыва нет. Оператор отключил одну из насосных станций."В настоящее время специалисты заняты восстановлением прокачки нефти, ликвидацией последствий утечки, а также выяснением причин произошедшего", — рассказал собеседник агентства.По его словам, до получения экспертного заключения "никакие из версий, в том числе версия намеренного повреждения трубопровода, а также версия о чисто технической причине произошедшего, не исключаются".Западный участок нефтепровода "Дружба" связывает сырьевую базу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с НПЗ в немецком Шведте.
https://ria.ru/20241121/serbija-1985006929.html
https://ria.ru/20241022/evropa-1979193578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, нефтепровод "дружба", диверсия
В мире, Польша, Нефтепровод "Дружба", диверсия
Оператор "Дружбы" рассматривает любые причины повреждения трубопровода
Оператор "Дружбы" не исключил диверсии из числа причин повреждения трубопровода
ВАРШАВА, 2 дек - РИА Новости. Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN не исключает никаких причин повреждения трубопровода, в том числе диверсии, сообщил РИА Новости представитель компании.
Ранее Государственная пожарная служба республики сообщила, что в районе Пнево Великопольского воеводства произошла утечка из нефтепровода "Дружба". В связи с аварией угрозы возгорания или взрыва нет. Оператор отключил одну из насосных станций.
"В настоящее время специалисты заняты восстановлением прокачки нефти, ликвидацией последствий утечки, а также выяснением причин произошедшего", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, до получения экспертного заключения "никакие из версий, в том числе версия намеренного повреждения трубопровода, а также версия о чисто технической причине произошедшего, не исключаются".
Западный участок нефтепровода "Дружба" связывает сырьевую базу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с НПЗ в немецком Шведте.