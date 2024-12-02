https://ria.ru/20241202/nefteprovod-1986773577.html

Оператор "Дружбы" рассматривает любые причины повреждения трубопровода

Оператор "Дружбы" рассматривает любые причины повреждения трубопровода - РИА Новости, 02.12.2024

Оператор "Дружбы" рассматривает любые причины повреждения трубопровода

Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN не исключает никаких причин повреждения трубопровода, в том числе диверсии, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T00:16

2024-12-02T00:16

2024-12-02T01:07

в мире

польша

нефтепровод "дружба"

диверсия

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ВАРШАВА, 2 дек - РИА Новости. Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN не исключает никаких причин повреждения трубопровода, в том числе диверсии, сообщил РИА Новости представитель компании.Ранее Государственная пожарная служба республики сообщила, что в районе Пнево Великопольского воеводства произошла утечка из нефтепровода "Дружба". В связи с аварией угрозы возгорания или взрыва нет. Оператор отключил одну из насосных станций."В настоящее время специалисты заняты восстановлением прокачки нефти, ликвидацией последствий утечки, а также выяснением причин произошедшего", — рассказал собеседник агентства.По его словам, до получения экспертного заключения "никакие из версий, в том числе версия намеренного повреждения трубопровода, а также версия о чисто технической причине произошедшего, не исключаются".Западный участок нефтепровода "Дружба" связывает сырьевую базу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с НПЗ в немецком Шведте.

https://ria.ru/20241121/serbija-1985006929.html

https://ria.ru/20241022/evropa-1979193578.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, нефтепровод "дружба", диверсия