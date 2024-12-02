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Трамп назначил свата Булоса своим старшим советником по Ближнему Востоку
Трамп назначил свата Булоса своим старшим советником по Ближнему Востоку - РИА Новости, 02.12.2024
Трамп назначил свата Булоса своим старшим советником по Ближнему Востоку
Избранный президент США Дональд Трамп объявил в воскресенье, что Массад Булос займет пост старшего советника президента по делам арабских и ближневосточных... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T02:37
2024-12-02T02:37
2024-12-02T11:00
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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп объявил в воскресенье, что Массад Булос займет пост старшего советника президента по делам арабских и ближневосточных стран. "Массад — опытный юрист и уважаемый лидер в деловом мире с обширным международным опытом. Он давно поддерживает республиканские и консервативные ценности, стал ценным активом моей кампании и сыграл ключевую роль в создании новых коалиций с арабско-американским сообществом", - написал Трамп в своей социальной сети TRUTH Social. Он отметил, что Булос является сторонником мира на Ближнем Востоке и будет отстаивать интересы США в данном регионе. "Массад — переговорщик и твердый приверженец мира на Ближнем Востоке. Он станет твердым защитником интересов Соединенных Штатов, и я рад видеть его в нашей команде!" - добавил избранный американский президент.
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в мире, дональд трамп, ближний восток, сша, назначения
В мире, Дональд Трамп, Ближний Восток, США, Назначения
Трамп назначил свата Булоса своим старшим советником по Ближнему Востоку
Булос - сват Трампа, дочь которого - Тиффани - замужем за сыном Булоса Майклом
ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп объявил в воскресенье, что Массад Булос займет пост старшего советника президента по делам арабских и ближневосточных стран.
"Массад — опытный юрист и уважаемый лидер в деловом мире с обширным международным опытом. Он давно поддерживает республиканские и консервативные ценности, стал ценным активом моей кампании и сыграл ключевую роль в создании новых коалиций с арабско-американским сообществом", - написал Трамп в своей социальной сети TRUTH Social.
Он отметил, что Булос является сторонником мира на Ближнем Востоке и будет отстаивать интересы США в данном регионе.
"Массад — переговорщик и твердый приверженец мира на Ближнем Востоке. Он станет твердым защитником интересов Соединенных Штатов, и я рад видеть его в нашей команде!" - добавил избранный американский президент.