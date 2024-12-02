https://ria.ru/20241202/naznacheniya-1986779942.html

Трамп назначил свата Булоса своим старшим советником по Ближнему Востоку

Трамп назначил свата Булоса своим старшим советником по Ближнему Востоку - РИА Новости, 02.12.2024

Трамп назначил свата Булоса своим старшим советником по Ближнему Востоку

Избранный президент США Дональд Трамп объявил в воскресенье, что Массад Булос займет пост старшего советника президента по делам арабских и ближневосточных... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T02:37

2024-12-02T02:37

2024-12-02T11:00

в мире

дональд трамп

ближний восток

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назначения

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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп объявил в воскресенье, что Массад Булос займет пост старшего советника президента по делам арабских и ближневосточных стран. "Массад — опытный юрист и уважаемый лидер в деловом мире с обширным международным опытом. Он давно поддерживает республиканские и консервативные ценности, стал ценным активом моей кампании и сыграл ключевую роль в создании новых коалиций с арабско-американским сообществом", - написал Трамп в своей социальной сети TRUTH Social. Он отметил, что Булос является сторонником мира на Ближнем Востоке и будет отстаивать интересы США в данном регионе. "Массад — переговорщик и твердый приверженец мира на Ближнем Востоке. Он станет твердым защитником интересов Соединенных Штатов, и я рад видеть его в нашей команде!" - добавил избранный американский президент.

https://ria.ru/20241116/tramp-1984104896.html

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в мире, дональд трамп, ближний восток, сша, назначения