https://ria.ru/20241202/nauka-1986517750.html

Секрет нацистской кладки. Ученые нашли более 200 исчезнувших экспонатов

Секрет нацистской кладки. Ученые нашли более 200 исчезнувших экспонатов - РИА Новости, 02.12.2024

Секрет нацистской кладки. Ученые нашли более 200 исчезнувших экспонатов

Археологи музея-заповедника "Херсонес Таврический" во время ремонтных работ обнаружили около 220 музейных предметов, пропавших в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T09:00

2024-12-02T09:00

2024-12-02T15:37

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Археологи музея-заповедника "Херсонес Таврический" во время ремонтных работ обнаружили около 220 музейных предметов, пропавших в годы Великой Отечественной войны. Экспонаты послужили строительным материалом для постройки нацистами кладки более 80 лет назад, сообщает пресс-служба музея.Как рассказала старший научный сотрудник отдела "Городище и некрополь" Екатерина Лесная, во время охранных археологических исследований, связанных с проведением системы водоснабжения в бывшее здание Античной экспозиции, была обнаружена стена, сложенная на бетонном растворе. Стена препятствовала работам и небольшой ее участок потребовалось демонтировать. Когда приступили к разбору кладки — увидели, что она сложена из необычных камней."При внимательном осмотре на одном из предметов был замечен нанесенный краской музейный инвентарный номер. После сличения с фондовыми описями стало ясно, что перед нами музейные предметы, считавшиеся утраченными более 80 лет", — сообщила Лесная.Экспертам удалось установить, что такие предметы — из раскопок предвоенного 1940 года. Их не успели сдать в музейную коллекцию, а номера соответствовали полевой описи находок."Обращает на себя внимание, что все вновь найденные памятники относятся к античной эпохе. Этот факт в сочетании с местом расположения стены около здания Античной экспозиции подтверждает предположение о том, что камни для стены брали в непосредственной близости от места строительства. Те, кто складывал эту стену, явно не предполагали ее бережный разбор в будущем", — рассказал заведующий отделом "Городище и некрополь" Даниил Костромичев.Он добавил, что, скорее всего, стена имела утилитарное назначение, а вещи, попавшие в кладку, послужили банальным строительным материалом, просто оказавшимся под рукой у какого-то каменщика. Очевидно, что никакой культурной или художественной ценности для строителей стены музейные предметы не представляли.Эксперты предполагают, что стену могли сложить расквартированные в Херсонесе солдаты вермахта. Скорее всего, это могло произойти в самом начале оккупации, летом 1942 года, когда оставшиеся в музее сотрудники были отправлены в концлагерь."Такое предположение хорошо согласуется с тем, что не сохранилось никаких воспоминаний музейных сотрудников о сооружении стены. После освобождения Севастополя в музее не осталось никого, кто знал бы о том, какой секрет спрятан в неприметной кладке", — уточнила заведующая научно-архивным отделом Татьяна Прохорова.Всего из кладки было извлечено более 220 каменных предметов. Среди находок: фрагменты скульптур греческих богов, рельефы с изображениями животных, портреты героизированных умерших, погребальные стелы и акротерии, архитектурные детали, обломки надписей. Особенно много было найдено так называемых антропоморфных изваяний — надгробий очень популярного среди херсонеситов (жителей древнего Херсонеса) типа.В начале Великой отечественной войны Херсонес, как и весь Севастополь, оказался под угрозой оккупации. Было принято решение о частичной эвакуации коллекции фондов. Из Севастополя в Свердловск были вывезены самые ценные музейные предметы. Однако большая часть вещей была оставлена в музее и пережила оккупацию. После освобождения Севастополя некоторые из оставленных предметов обнаружить в Херсонесе не удалось. Судьба их оказалась неизвестной. В документации музейного хранения они числятся как "пропавшие в годы войны".Специалистам музея-заповедника предстоит большая работа по отождествлению находок с предметами, описанными в отчетах о раскопках; по поиску архивных данных о хранении предметов до войны. Реставраторами уже проделана большая работа по очистке камней от строительного раствора, дабы придать предметам экспозиционный вид. Ученые надеются, что в ближайшем будущем эти дважды найденные предметы вновь займут свое место в Античной экспозиции музея-заповедника "Херсонес Таврический".

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