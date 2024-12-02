https://ria.ru/20241202/natsproekt-1986861793.html

Более 70 гидросооружений построено в Волгоградской области по нацпроекту

Более 70 гидросооружений построено в Волгоградской области по нацпроекту - РИА Новости, 02.12.2024

Более 70 гидросооружений построено в Волгоградской области по нацпроекту

Более 70 водопропускных сооружений построено в Волго-Ахтубинской пойме Волгоградской области для обеспечения озер и ериков водой во время весеннего паводка по... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T13:54

2024-12-02T13:54

2024-12-02T13:54

волгоградская область

волгоградская область

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 2 дек – РИА Новости. Более 70 водопропускных сооружений построено в Волго-Ахтубинской пойме Волгоградской области для обеспечения озер и ериков водой во время весеннего паводка по федеральному проекту "Оздоровление Волги", сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона. "В Волго-Ахтубинской пойме завершено строительство сети водопропускных сооружений, призванных обеспечить ценным ресурсом ерики и озера во время ежегодного весеннего паводка. Возведенные в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" 74 новых объекта не только обеспечат транзит воды по всей пойме, но и помогут предотвратить ее отток после завершения пиковых сбросов через волгоградский гидроузел (Волжскую ГЭС – ред.)", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что новые гидросооружения построены на ериках (протоках – ред.) Суходол, Каширин, Сахарный, Клетский, Репин и других. По данным администрации, водопропускные объекты позволят также обеспечить водой более 15 тысяч человек, проживающих на этой территории. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявлял, что благодаря расчистке водоемов и строительству гидросооружений уровень обводнения Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области составил от 75% до 95%.

https://ria.ru/20241202/bocharov-1986829709.html

волгоградская область

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волгоградская область, андрей бочаров