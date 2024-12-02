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Более 70 гидросооружений построено в Волгоградской области по нацпроекту - РИА Новости, 02.12.2024
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Волгоградская область
 
13:54 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/natsproekt-1986861793.html
Более 70 гидросооружений построено в Волгоградской области по нацпроекту
Более 70 гидросооружений построено в Волгоградской области по нацпроекту - РИА Новости, 02.12.2024
Более 70 гидросооружений построено в Волгоградской области по нацпроекту
Более 70 водопропускных сооружений построено в Волго-Ахтубинской пойме Волгоградской области для обеспечения озер и ериков водой во время весеннего паводка по... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T13:54
2024-12-02T13:54
волгоградская область
волгоградская область
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 2 дек – РИА Новости. Более 70 водопропускных сооружений построено в Волго-Ахтубинской пойме Волгоградской области для обеспечения озер и ериков водой во время весеннего паводка по федеральному проекту "Оздоровление Волги", сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона. "В Волго-Ахтубинской пойме завершено строительство сети водопропускных сооружений, призванных обеспечить ценным ресурсом ерики и озера во время ежегодного весеннего паводка. Возведенные в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" 74 новых объекта не только обеспечат транзит воды по всей пойме, но и помогут предотвратить ее отток после завершения пиковых сбросов через волгоградский гидроузел (Волжскую ГЭС – ред.)", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что новые гидросооружения построены на ериках (протоках – ред.) Суходол, Каширин, Сахарный, Клетский, Репин и других. По данным администрации, водопропускные объекты позволят также обеспечить водой более 15 тысяч человек, проживающих на этой территории. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявлял, что благодаря расчистке водоемов и строительству гидросооружений уровень обводнения Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области составил от 75% до 95%.
https://ria.ru/20241202/bocharov-1986829709.html
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волгоградская область, андрей бочаров
Волгоградская область, Волгоградская область, Андрей Бочаров
Более 70 гидросооружений построено в Волгоградской области по нацпроекту

В Волго-Ахтубинской пойме по нацпроекту построено более 70 гидросооружений

© Фото : Правительство Волгоградской областиВолго-Ахтубинская пойма
Волго-Ахтубинская пойма - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : Правительство Волгоградской области
Волго-Ахтубинская пойма. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 2 дек – РИА Новости. Более 70 водопропускных сооружений построено в Волго-Ахтубинской пойме Волгоградской области для обеспечения озер и ериков водой во время весеннего паводка по федеральному проекту "Оздоровление Волги", сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
"В Волго-Ахтубинской пойме завершено строительство сети водопропускных сооружений, призванных обеспечить ценным ресурсом ерики и озера во время ежегодного весеннего паводка. Возведенные в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" 74 новых объекта не только обеспечат транзит воды по всей пойме, но и помогут предотвратить ее отток после завершения пиковых сбросов через волгоградский гидроузел (Волжскую ГЭС – ред.)", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что новые гидросооружения построены на ериках (протоках – ред.) Суходол, Каширин, Сахарный, Клетский, Репин и других. По данным администрации, водопропускные объекты позволят также обеспечить водой более 15 тысяч человек, проживающих на этой территории.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявлял, что благодаря расчистке водоемов и строительству гидросооружений уровень обводнения Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области составил от 75% до 95%.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В Волгоградской области более тысячи объектов построили по нацпроектам
Вчера, 11:57
 
Волгоградская областьВолгоградская областьАндрей Бочаров
 
 
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