https://ria.ru/20241202/nakopleniya-1986782497.html

Исследование Moneyman показало, как россияне относятся к накоплениям

Исследование Moneyman показало, как россияне относятся к накоплениям - РИА Новости, 02.12.2024

Исследование Moneyman показало, как россияне относятся к накоплениям

Доля россиян, которые планируют делать накопления в следующем году, выросла до 79% с 73% год назад, говорится в исследовании сервиса Moneyman (входит в... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T03:39

2024-12-02T03:39

2024-12-02T03:39

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Доля россиян, которые планируют делать накопления в следующем году, выросла до 79% с 73% год назад, говорится в исследовании сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть в распоряжении РИА Новости. "О планах насчет создания накоплений суммарно 79% сообщили, что точно или с высокой вероятностью намерены их делать, годом ранее таких респондентов было 73%. Точно не будут копить 3% (в прошлом году - 4%). Остальные 18% затруднились с ответом (в прошлом году - 23%)", - говорится в исследовании. "Рост числа ориентированных на накопления россиян можно объяснить ожиданиями сохранения в целом жесткой денежно-кредитной политики ЦБ и, как следствие, высокой доходности по депозитам в банках в сочетании с фактором роста зарплат, позволяющим направлять больше средств на сбережение", - пояснил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит, слова которого приводятся в исследовании. По данным исследования, 77% опрошенных однозначно будут придерживаться экономии, в прошлом году таких респондентов было 69%. Маловероятно, что будут экономить или точно не будут этого делать, сказали 4% против 7% опрошенных в прошлом году. При этом затруднившихся с ответом стало меньше - 19% против 24% в прошлом году. Ожидают улучшения своего финансового положения в следующем году 28% опрошенных (21% в прошлом году). Сократилась доля тех, кто не ждет никаких изменений: с 32% до 29%, ухудшения ждут 17% против 15% в прошлом году, а затруднились с ответом 26% (32% в прошлом году). Опрос проводился в период с 13 по 27 ноября 2024 года, в нем приняли участие 3 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих по всей России. Результаты опроса были сопоставлены с аналогичным исследованием в прошлом году.

https://ria.ru/20240809/sberezheniya-1965073140.html

https://ria.ru/20241014/nakoplenie-1977874225.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)