По всей России началась "Неделя просвещения МЫВМЕСТЕ"
"Неделя просвещения МЫВМЕСТЕ" в поддержку добровольчества началась по всей РФ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Международная премия "#Мывместе". Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Неделя просвещения #МЫВМЕСТЕ" проекта Российского общества "Знание", Международного форума гражданского участия "МЫВМЕСТЕ" и Добро.рф проходит на территории всей России, сообщили в пресс-службе Росмолодежи.
Как отметили в организации, "Неделя просвещения" проводится в рамках форума и одноименной премии "МЫВМЕСТЕ", которые пройдут в Москве с 5 до 7 декабря.
"С учётом большой географии форума #МЫВМЕСТЕ, Росмолодёжь совместно с Российским обществом "Знание" запускает проект "Неделя просвещения #МЫВМЕСТЕ", который охватит 89 регионов России. В течение недели пройдут лекции и мастер-классы на тему развития добровольчества в стране, о том, как можно сделать доброе дело или получить поддержку от государства. В этом году мы выстраиваем тесную работу с регионами через форум и премию #МЫВМЕСТЕ, и одно из ключевых изменений этого года – интеграция нового направления премии "территория". Мы отмечаем лучшие практики и способствуем их масштабированию. Благодаря совместному проекту о возможностях добровольцев узнают еще больше россиян", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря, заместителя руководителя Росмолодежи Дениса Аширова.
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В организации отметили, что к мероприятиям "Недели просвещения" присоединятся глава Росмолодежи Григорий Гуров, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев и многие другие.
В первый день "Недели просвещения" представители федеральных ведомств и региональных органов исполнительной власти, ректоры и общественные деятели провели лекцию "Добро в действии" о том, как стать частью движения "МЫВМЕСТЕ", помогать другим и развиваться в волонтерстве и благотворительности.
Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ – ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнёрства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям.
Международная премия #МЫВМЕСТЕ — флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований.
Идею международного проекта на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году предложили волонтеры Общероссийской акции "МыВместе". Президент поддержал идею, и она вошла в список поручений президента Российской Федерации № Пр-1150 от 23 июля 2020 года. С этого времени премия развивается по двум трекам — национальному (#МЫВМЕСТЕ) и международному (We are together).
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