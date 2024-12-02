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По всей России началась "Неделя просвещения МЫВМЕСТЕ" - РИА Новости, 02.12.2024
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22:07 02.12.2024 (обновлено: 22:11 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/myvmeste-1986976380.html
По всей России началась "Неделя просвещения МЫВМЕСТЕ"
По всей России началась "Неделя просвещения МЫВМЕСТЕ" - РИА Новости, 02.12.2024
По всей России началась "Неделя просвещения МЫВМЕСТЕ"
"Неделя просвещения #МЫВМЕСТЕ" проекта Российского общества "Знание", Международного форума гражданского участия "МЫВМЕСТЕ" и Добро.рф проходит на территории... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T22:07
2024-12-02T22:11
общество
россия
москва
денис аширов
григорий гуров
валерий фальков
российское общество "знание"
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Неделя просвещения #МЫВМЕСТЕ" проекта Российского общества "Знание", Международного форума гражданского участия "МЫВМЕСТЕ" и Добро.рф проходит на территории всей России, сообщили в пресс-службе Росмолодежи. Как отметили в организации, "Неделя просвещения" проводится в рамках форума и одноименной премии "МЫВМЕСТЕ", которые пройдут в Москве с 5 до 7 декабря. "С учётом большой географии форума #МЫВМЕСТЕ, Росмолодёжь совместно с Российским обществом "Знание" запускает проект "Неделя просвещения #МЫВМЕСТЕ", который охватит 89 регионов России. В течение недели пройдут лекции и мастер-классы на тему развития добровольчества в стране, о том, как можно сделать доброе дело или получить поддержку от государства. В этом году мы выстраиваем тесную работу с регионами через форум и премию #МЫВМЕСТЕ, и одно из ключевых изменений этого года – интеграция нового направления премии "территория". Мы отмечаем лучшие практики и способствуем их масштабированию. Благодаря совместному проекту о возможностях добровольцев узнают еще больше россиян", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря, заместителя руководителя Росмолодежи Дениса Аширова. В организации отметили, что к мероприятиям "Недели просвещения" присоединятся глава Росмолодежи Григорий Гуров, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев и многие другие. В первый день "Недели просвещения" представители федеральных ведомств и региональных органов исполнительной власти, ректоры и общественные деятели провели лекцию "Добро в действии" о том, как стать частью движения "МЫВМЕСТЕ", помогать другим и развиваться в волонтерстве и благотворительности. Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ – ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнёрства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям. Международная премия #МЫВМЕСТЕ — флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований. Идею международного проекта на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году предложили волонтеры Общероссийской акции "МыВместе". Президент поддержал идею, и она вошла в список поручений президента Российской Федерации № Пр-1150 от 23 июля 2020 года. С этого времени премия развивается по двум трекам — национальному (#МЫВМЕСТЕ) и международному (We are together).
https://ria.ru/20241202/volonterstvo-1913628652.html
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общество, россия, москва, денис аширов, григорий гуров, валерий фальков, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), госдума рф
Общество, Россия, Москва, Денис Аширов, Григорий Гуров, Валерий Фальков, Российское общество "Знание", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Госдума РФ
По всей России началась "Неделя просвещения МЫВМЕСТЕ"

"Неделя просвещения МЫВМЕСТЕ" в поддержку добровольчества началась по всей РФ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМеждународная премия "#Мывместе"
Международная премия #Мывместе - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Неделя просвещения #МЫВМЕСТЕ" проекта Российского общества "Знание", Международного форума гражданского участия "МЫВМЕСТЕ" и Добро.рф проходит на территории всей России, сообщили в пресс-службе Росмолодежи.
Как отметили в организации, "Неделя просвещения" проводится в рамках форума и одноименной премии "МЫВМЕСТЕ", которые пройдут в Москве с 5 до 7 декабря.
"С учётом большой географии форума #МЫВМЕСТЕ, Росмолодёжь совместно с Российским обществом "Знание" запускает проект "Неделя просвещения #МЫВМЕСТЕ", который охватит 89 регионов России. В течение недели пройдут лекции и мастер-классы на тему развития добровольчества в стране, о том, как можно сделать доброе дело или получить поддержку от государства. В этом году мы выстраиваем тесную работу с регионами через форум и премию #МЫВМЕСТЕ, и одно из ключевых изменений этого года – интеграция нового направления премии "территория". Мы отмечаем лучшие практики и способствуем их масштабированию. Благодаря совместному проекту о возможностях добровольцев узнают еще больше россиян", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря, заместителя руководителя Росмолодежи Дениса Аширова.
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В организации отметили, что к мероприятиям "Недели просвещения" присоединятся глава Росмолодежи Григорий Гуров, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев и многие другие.
В первый день "Недели просвещения" представители федеральных ведомств и региональных органов исполнительной власти, ректоры и общественные деятели провели лекцию "Добро в действии" о том, как стать частью движения "МЫВМЕСТЕ", помогать другим и развиваться в волонтерстве и благотворительности.
Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ – ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнёрства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям.
Международная премия #МЫВМЕСТЕ — флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований.
Идею международного проекта на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году предложили волонтеры Общероссийской акции "МыВместе". Президент поддержал идею, и она вошла в список поручений президента Российской Федерации № Пр-1150 от 23 июля 2020 года. С этого времени премия развивается по двум трекам — национальному (#МЫВМЕСТЕ) и международному (We are together).
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ОбществоРоссияМоскваДенис АшировГригорий ГуровВалерий ФальковРоссийское общество "Знание"Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Госдума РФ
 
 
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