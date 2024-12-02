https://ria.ru/20241202/myvmeste-1986542847.html

"Другое Дело" запустит геймифицированную программу на форуме #МЫВМЕСТЕ

"Другое Дело" запустит геймифицированную программу на форуме #МЫВМЕСТЕ - РИА Новости, 02.12.2024

"Другое Дело" запустит геймифицированную программу на форуме #МЫВМЕСТЕ

В рамках форума #МЫВМЕСТЕ проект "Другое Дело" организует геймифицированную программу для всех посетителей. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T14:00

2024-12-02T14:00

2024-12-02T14:00

пресс-релизы

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МОСКВА, 2 дек – пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей". В рамках форума #МЫВМЕСТЕ проект "Другое Дело" организует геймифицированную программу для всех посетителей. С 5 по 7 декабря в Центральном зале "Манеж" в Москве состоится Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Основная идея форума в 2024 году — "#МЫВМЕСТЕ отвечаем на вызовы времени". Акцент программы — помогать может каждый, и пример взаимопомощи всегда воодушевляет. Благодаря игровой механике "Другого Дела" президентской платформы "Россия — страна возможностей" тысячи участников форума смогут сделать добрые дела здесь и сейчас, выполняя полезные задания через сервис, а за их выполнение – получить призы от проекта и партнеров.В этом году #МЫВМЕСТЕ соберет 20 тысяч неравнодушных граждан из 89 регионов России, а также представителей зарубежных стран. В форуме примут участие лидеры и активисты волонтерских организаций, фондов и НКО, добровольцы, представители бизнес-сообщества, корпоративные волонтеры и прочее. В рамках форума #МЫВМЕСТЕ проект "Другое Дело" организует геймифицированную программу для всех посетителей. Участникам необходимо получить паспорт на информационной стойке, затем выполнить полезные задания и собрать наклейки в свой паспорт. Накопленные отметки можно будет обменять на призы от проекта и его партнеров. "Участники #МЫВМЕСТЕ – это неравнодушные люди, а президентская платформа "Россия – страна возможностей" всегда открыта для тех, кто готов действовать и вдохновлять своим примером. Мы с партнерами форума разработали геймифицированную программу. Задания люди получают прямо в своем смартфоне, отсканировав QR-код, а затем совершают действия офлайн. Почти 70% россиян хотя бы иногда играют в игры, и эти механики работают и в реальной жизни. Яркий пример этого – проект нашей платформы "Другое Дело". У нас уже зарегистрировано более 5 миллионов пользователей, которые за период реализации сделали 11 миллионов полезных действий. И если делать добрые дела станет так же просто, как играть в мобильную игру, мы значительно увеличим долю людей, вовлеченных в общественно полезную деятельность", – отметил заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Геннадий Гурьянов.Так, участники смогут пройти викторину о треке "Добро.Партнерство" и получить ценные призы — ответы можно будет найти на круглом столе "Партнерство НКО". Вдохновляющая встреча со звездной семейной парой по теме семейного волонтерства предоставит возможность рассказать о своих семейных традициях в социальных сетях и получить награды. Новые знакомства на форуме также будут способствовать сбору наклеек в паспорт участника. Дискуссия "Вклад корпоративного волонтерства в реализацию национальных целей страны" поможет узнать, сколько регионов входит в состав Национального совета по корпоративному волонтерству, что также будет отмечено призами. Среди наград: книги по социальному волонтерству, новогодние стикерпаки, сертификаты на обучение, брендированный мерч и многое другое.Одним из ключевых заданий станет активность от титульного партнера форума #МЫВМЕСТЕ – госкорпорации "Росатом". На стенде "Росатома" в рамках форума все желающие смогут принять участие в нескольких волонтерских акциях, которые госкорпорация ежегодно проводит для своих сотрудников и жителей регионов присутствия по всей стране: отправить открытку в благотворительный фонд "Старость в радость", вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга, принести корм для собак, который потом обязательно направят в приюты для животных в рамках акции "Пушистый атом". За участие в акциях волонтерского движения "Росатома" участники форума #МЫВМЕСТЕ получат баллы Другого Дела."Госкорпорация "Росатом" традиционно поддерживает форум #МЫВМЕСТЕ и добровольческое движение России в целом. Сегодня волонтеры “Росатома” – это большая семья, которая составляет 16% от всех сотрудников, и этот показатель растет год от года. В последние годы мы активно вовлекаем в наши проекты жителей атомных городов. Мы хотим, чтобы у лидеров гражданского актива была возможность самореализоваться и внести свой вклад в развитие города, и постоянно оказываем поддержку новым форматам волонтерства, которые появляются в наших городах. Геймификация добрых дел – это один из эффективных инструментов, понятных и интересных молодежи. И в следующем году мы планируем активизировать использование игровых технологий “Другого Дела” в наших проектах в атомных городах", — рассказала директор проектного офиса по внутренним коммуникациям и корпоративной социальной ответственности госкорпорации "Росатом" Анна Жигульская.В программе форума #МЫВМЕСТЕ запланированы насыщенные деловая, культурная и атмосферная программы — всего более 100 мероприятий в ЦВЗ "Манеж" и за его пределами. Одним из ключевых событий станет имиджевый паблик-ток проекта "Другое Дело" и госкорпорации "Росатом" с участием известных медийных личностей и лидеров общественного мнения. Как сделать добрые дела модными? Какова роль медиа и блогеров в продвижении социальных инициатив? Какие инструменты блогосферы подходят для продвижения добрых дел в малых городах? На эти и другие вопросы ответят диджитал-продюсер Кирилл Диденок, Анна Жигульская, сценарист Александр Цыпкин, медиаменеджер Георгий Лобушкин и другие.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы